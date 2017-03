Birkenwerders Feuerwehr ist tagsüber unterbesetzt

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1562883/

Um das zu ändern, soll eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen werden. Bürgermeister Stephan Zimniok (BiF) greift damit einen Vorschlag der SPD vom Abend auf. Er will Vertreter der Feuerwehr, der Verwaltung und der Fraktionen in der Gemeindevertretung an einen Tisch bringen, um gemeinsam Lösungen zu finden. Ein Vorschlag liegt bereits vor. Die Gemeinde könnte einen Gerätewart, der auch Führungsaufgaben beim Einsatz übernehmen kann, einstellen. In der Verwaltung sind bereits vier Kräfte beschäftigt, die in der Freiwilligen Feuerwehr sind. Trotzdem gibt es bei Einsätzen am Tag oft Schwierigkeiten, die vorgeschriebenen Ausrückzeiten einzuhalten. Zwischen 6 und 18 Uhr sind zu wenige Feuerwehrleute vor Ort, weil viele von ihnen auswärts arbeiten.

Nach Berechnungen von Gutachter Manfred Unterkofler von der Bonner Firma "Forplan" fehlen mindestens sechs Einsatzkräfte. Derzeit sind 39 Frauen und Männer im aktiven Dienst. Trotzdem würde er sich in Birkenwerder nicht unsicher fühlen, betonte Unterkofler auf Nachfrage. "Der Grundschutz ist sichergestellt", lautet sein Resümee. Aber die Situation sei kritisch. Das Risiko, in Birkenwerder nicht rechtzeitig gerettet zu werden, sei allerdings unterdurchschnittlich. Nachholbedarf gebe es trotzdem bei der Einsatzbereitschaft am Tage, bei der Verjüngung der Aktiven und bei der Modernisierung des Fuhrparks.

Damit deutet sich ein Konflikt zwischen der Feuerwehr und einigen Gemeindevertretern an. Im ersten Entwurf für den Haushalt für das laufende Jahr stand ein Hilfeleistungslöschfahrzeug für 650 000 Euro, das das 18 Jahre alte Löschfahrzeug ersetzen soll. Das neue Auto wäre vielfältig einsetzbar, da es je nach Aufgabe mit unterschiedlichen Modulen bestückt werden kann. Der Gefahrenabwehrbedarfsplanentwurf befürwortet die Anschaffung ebenso wie Gemeindebrandmeister Alexander Röseler. Er hat den Lokalpolitikern im Vorfeld des Informationsabends das Fahrzeugkonzept geschickt. Im Anschreiben beklagt er, dass offenbar nicht alle Gemeindevertreter die Arbeit der Feuerwehr wertschätzten. Er bot an, mögliche Informationslücken gemeinsam zu schließen.

Die Präsentationsveranstaltung am Montag war gut besucht. Etwa ein Dutzend Feuerwehrleute in Uniform, aber nur vier Gemeindevertreter kamen ins Rathaus. Der aktuelle Gefahrenabwehrbedarfsplan für Birkenwerder ist vor zehn Jahren aufgestellt worden. Aufgrund von personellen Engpässen rund um die "Hagen-Affäre" ist die nach fünf Jahren geplante Aktualisierung nicht erfolgt.