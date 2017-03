Löw über Nagelsmann: Vielleicht «eines Tages Bundestrainer»

artikel-ansicht/dg/0/

«Wenn Julian Nagelsmann so weiter macht, dann bin ich überzeugt, dass er ein großer Trainer wird», sagte Löw in einem Interview der «Sport Bild» über den 29-Jährigen. «Vielleicht will er irgendwann mal einen anderen Verein in Deutschland, im Ausland trainieren. Vielleicht wird er eines Tages Bundestrainer. Er hat sicher gute Voraussetzungen.»

Nagelsmann war kürzlich vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) als «Trainer des Jahres 2016» ausgezeichnet worden. Der Senkrechtstarter hatte 1899 Hoffenheim in der vergangenen Spielzeit vor dem Abstieg gerettet und aus der Mannschaft einen Champions League-Anwärter gemacht. «Ich halte viel von ihm. Weil sich Hoffenheim unter ihm völlig verändert hat», lobte Löw. «Er besitzt viel Kompetenz, Empathie und einen guten Draht zu den Spielern.»

Nagelsmann bekräftigte trotz aller Spekulationen um seine Zukunft, dass er auch nächste Saison 1899 Hoffenheim trainiert. «Jeder Club weiß, dass ich bis 2019 Vertrag habe. Natürlich gibt es Interesse, ich habe aber mit keinem Verein gesprochen», sagte der 29-Jährige in einem Interview auf sport1.de und betonte: «Nochmal: Nächste Saison bin ich Trainer in Hoffenheim.»

Er habe bei dem Fußball-Bundesligisten aus dem Kraichgau einen Kontrakt unterschrieben, um ihn zu erfüllen. «Wenn der Verein will, dass ich den Vertrag erfülle, weil man zufrieden ist mit meiner Arbeit, dann wird das so kommen», sagte Nagelsmann. «Wenn ich sechs Spiele in Folge verliere, dann bin ich vielleicht gar nicht mehr da.»

Fußball sei in diesem Bereich sehr schwer planbar. «Wenn nächste Woche Real Madrid anruft und mich will, dann würde ich Dietmar Hopp vielleicht fragen, ob er mich gehen lässt. Aber sie werden nicht anrufen», sagte der Chefcoach des Tabellenvierten, der bereits als möglicher Nachfolger von Carlo Ancelotti beim FC Bayern München gehandelt wird, wenn dessen Vertrag 2019 endet. «Und Carlo Ancelotti macht bei Bayern einen hervorragenden Job. Wenn Bayern mich irgendwann mal haben will, und die Situation passt, dann kann man sicherlich darüber nachdenken. Das ist logisch.»