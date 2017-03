artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Kanzlerin Angela Merkel und Premierministerin Theresa May haben vor dem offiziellen Antrag Großbritanniens auf Austritt aus der Europäischen Union miteinander telefoniert. Am Dienstag hätten die beiden Regierungschefinnen miteinander gesprochen, bestätigte eine Regierungssprecherin in Berlin. Zum Inhalt des Telefonats wurde nichts gesagt.

May hatte am Dienstag die EU-Austrittserklärung ihres Landes unterzeichnet und gesagt: "Es ist meine wilde Entschlossenheit, den richtigen Deal für jeden Menschen in diesem Land zu bekommen." Großbritannien solle stärker werden als es heute sei.

An diesem Mittwoch um 13.30 Uhr will London den EU-Austritt beantragen. Der britische Botschafter Tim Barrow in Brüssel wollte das Trennungsgesuch nach Artikel 50 des EU-Vertrags an den Europäischen Rat übergeben. Damit können zweijährige Brexit-Verhandlungen mit Brüssel beginnen.

Die EU-Mitgliedschaft Großbritanniens wird voraussichtlich im März 2019 enden. Ein Sondergipfel der 27 Staats- und Regierungschefs beschließt am 29. April Leitlinien. Die Briten hatten im vorigen Juni in einem historischen Referendum mit knapper Mehrheit für den Brexit gestimmt.