Potsdam (dpa) Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) bedauert den Austritt Großbritanniens aus der EU, sieht darin aber auch neue Perspektiven. "Wir wollen die Veränderungen auch als Chancen für Brandenburg nutzen, zum Beispiel den Umzug von EU-Institutionen, die bisher in Großbritannien sitzen." Brandenburg habe gute Beziehungen zu Großbritannien. "Britische Unternehmen wie Rolls Royce schaffen Arbeitsplätze in Brandenburg", sagte Woidke am Mittwoch in Potsdam. Auch die Wissenschafts- und Forschungslandschaften seien eng verbunden. "Der Brexit darf das nicht belasten. Unsere Kontakte müssen auch in Zukunft stabil bleiben."