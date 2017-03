artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) . Design: Schon in der Serienausstattung zeigt der Smart Fortwo (electric drive), was in ihm steckt. Zunächst ist der Schriftzug electric drive an Front und Heck präsent. Die Karosserieteile sind in uni lackiert und die Tridion-Sicherheitszelle präsentiert sich schwarz.

Ausstattung: Serienmäßig mit Tasten zur Bedienung von Tempomat und Limiter: das Lenkrad im 3-Speichen-Design. Die schwarze Polsterung der Sitze ist pflegeleicht. Dazu passend: Die Instrumententafel in schwarz genarbt und Türmittelfelder in Stoff schwarz mit weißen Akzentteilen. Die Schublade in der Mittelkonsole ist eine clevere Idee: Sie schafft Raum, wo vorher keiner war.

Motor: Mit dem vollen Drehmoment ab der ersten Umdrehung und stufenloser Beschleunigung ist der Smart Fortwo ed so agil wie nie zuvor - und dabei beinahe geräuschlos (Elektromotor mit 60 kw/82 PS). Damit man mit voller Energie durch die Stadt kommt, haben die Smart (ed) Modelle viele intelligente Lösungen an Bord – zum Beispiel den energiesparenden ECO-Modus und die vorrausschauende radarbasierte Rekuperation, die Bremsenergie wieder in Batterieladung umsetzt. (Stromverbrauch (kombiniert): 12,9 kWh/100km, Kohlendioxid-Emissionen (kombiniert): 0 g/km). Mit der Batteriekapazität von 17,6 kWh sind laut Smart Reichweiten von bis zu 160 Kilometern möglich. Die Ladezeiten hat Smart verkürzt: Mit einer Wallbox ist der Akku in 3,5 Stunden von 20 auf 10 Prozent. An der Haushalts-Steckdose dauert der gleiche Ladevorgang sechs Stunden. Während des Ladens lässt sich der Innenraum kühlen oder heizen. Diese Vorkonditionierung kann auch über eine App gesteuert werden.

Fazit: Der neue Smart Fortwo kommt komplett elektrisch, lokal emissionsfrei und mit genug Reichweite daher. Zu haben sind die elektrisch angetriebenen Smart-Modelle ab 21 490 Euro für den Fortwo.