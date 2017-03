artikel-ansicht/dg/0/

München (dpa) Im Münchner NSU-Prozess sind die Hauptangeklagte Beate Zschäpe und der mutmaßliche Waffenbeschaffer Ralf Wohlleben mit Befangenheitsanträgen gegen das Gericht gescheitert. Ein Kollegium von Richtern des Oberlandesgerichts München lehnte die insgesamt sechs Befangenheitsanträge ab, wie die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch vor der Fortsetzung des Prozesses um die NSU-Mordserie erfuhr. Das Gericht verteilte die Ablehnungsbeschlüsse am Morgen an die Prozessbeteiligten. Wegen der Befangenheitsanträge waren seit 9. März sämtliche Termine in dem Mammut-Verfahren ausgefallen.