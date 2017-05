Kritik am Feierverbot für Double-Siegerinnen

artikel-ansicht/dg/0/

Köln (dpa) Natürlich ließen sich die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg eine zünftige Party nicht untersagen. Das Meisterteam um Spielführerin Nilla Fischer feierte ihren vierten DFB-Pokalsieg, den dritten in Serie, in einem Kölner Hotel bis in den frühen Sonntagmorgen.