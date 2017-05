Verfahren in sechs Monaten beendet

artikel-ansicht/dg/0/

Die beiden Toten, ein 41-Jahre alter Mann und sein 16-Jähriger Sohn, die von einem Spaziergänger in einem Waldstück in ihrem Auto liegend entdeckt worden waren, sollen sich unabhängig voneinander selbst gerichtet haben. Nach vorliegenden Information soll sich einer der beiden Opfer - allerdings unbestätigt - selbst in den Bauch geschossen haben. Zum Tathergang wollte Lange allerdings keine Angaben mehr machen.

Im Zuge der Ermittlungen waren indes Schmauchspuren analysiert und die Tat rekonstruiert worden. Die Motivlage bleibt allerdings im Dunkeln. Begleiterscheinungen zum Tod des Vaters und des Sohnes werden noch geprüft. Staatsanwalt Lange rechnet mit einer endgültigen und offiziellen Einstellung der Ermittlungen in rund sechs Monaten. "Das Offenhalten hat aber nur technische Gründe", betonte er. Sollte sich wider Erwarten ein Zeuge melden, würden die Ermittlungen wieder aktiv aufgenommen. "Davon ist erfahrungsgemäß aber nicht auszugehen."

Zuletzt hatte es immer wieder Gerüchte gegeben, die Polizei ermittele weiter aktiv. Das ist aber nicht der Fall.