Womöglich Kreuzbandverletzung bei Marco Reus

Berlin (dpa) Nationalspieler Marco Reus hat sich im DFB-Pokalfinale womöglich am Kreuzband verletzt. Der Stürmer, der bereits die WM 2014 und die EM 2016 wegen schwerer Verletzungen verpasst hatte, musste im Finale gegen Eintracht Frankfurt zur Halbzeit mit einer Knieverletzung ausgewechselt werden. «Es ist vielleicht ein bisschen Kreuzband. Da müssen wir den Doc fragen, aber heute nehme ich das in Kauf», sagte der Nationalstürmer, der nach dem 2:1 gegen die Eintracht erstmals in seiner Karriere einen Titel gewann.