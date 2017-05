Mixdorf wehrt sich gegen Windkraft

artikel-ansicht/dg/0/

Müllrose (MOZ) Die Gemeindevertretungen des Amts Schlaubetal und auch der Amtsausschuss haben in den vergangenen Wochen ein deutliches und einstimmiges Votum gefasst: Windräder im Amtsgebiet werden kategorisch abgelehnt. Am Mittwoch soll diese Meinung der politischen Gremien noch einmal deutlich von den Bürgern unterstrichen werden. Denn in Mixdorf, wo eine Eignungsfläche für Windenergieanlagen ausgewiesen werden soll, ist um 19.30 Uhr auf dem Dorfplatz eine Bürgerversammlung vorgesehen. Dazu waren im Vorfeld unter anderem verschiedene Politiker angefragt worden, aber auch Experten. An diesem Tag soll auch eine Stellungnahme verlesen werden.