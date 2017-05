Lotto-Laden schließt nach 27 Jahren

artikel-ansicht/dg/0/

Erkner (MOZ) Es ist das Ende einer Institution in Erkner: An diesem Sonnabend, Punkt 12 Uhr, werden Marietta und Olaf Grammerstorff ihren Lotto-Laden in der Friedrichstraße 55 zum letzten Mal abschließen. Das Erkneraner Ehepaar, beide 66 Jahre alt, geht in den Ruhestand. "Wir haben ja schon eine Ehrenrunde gedreht", sagt die frühere Friseurin lachend über den Umstand, dass sie das Rentenalter schon vor einem Jahr erreicht haben.