Aline Brüllke meldet sich siegreich zurück

Eisenhüttenstadt (MOZ) Mit drei Siegen und einer Niederlage sind die Boxer der SG Aufbau Eisenhüttenstadt von den Jugendspielen des Kreises Mecklenburger Seenplatte heimgekehrt. Von den sechs aus Eisenhüttenstadt gemeldeten Boxern in Altentreptow konnte für vier im Vorfeld schon ein Gegner gefunden werden. Für Husein Kubeev hofften die Eisenhüttenstädter, dass sich vor Ort noch etwas ergibt, da in seiner Gewichts- und Altersklasse vier Faustkämpfer gemeldet waren. Wenn nur einer nicht da ist..., aber es waren alle da. So hieß es für den Deutschen Meister dieses Mal zugucken. Auch für Daut Khamidov, der seinen ersten Kampf für die SG Aufbau bestreiten sollte, hieß es nur zuschauen, da die komplette Mannschaft des BC Lübeck nicht angereist war. Immerhin fand sich für den Eisenhüttenstädter Aufbau-Athleten Mashal Marefat vor Ort noch ein Gegner.

Als Erste kämpfte nach langer Verletzungspause Aline Brüllke. Sie hatte es mit Chantal Tratz aus Greifswald zu tun. Trotz konditioneller Probleme ließ die Eisenhüttenstädterin nichts anbrennen und konnte durch ihre Erfahrung die Gegnerin dominieren. Sie gewann diesen Kampf klar. Für Brüllke und ihre Trainer war es ein Fingerzeig, wo sie nach ihrer längeren Verletzungspause und einer Woche Training steht.

Als Zweite musste Laura Hartung in den Ring. Gegen eine sehr starke Finja Bree hatte sie allerdings das Nachsehen und verlor diesen Kampf trotz guter Leistung.

Daniel Orlov hatte es mit Florian Wolff aus Cottbus zu tun. Diesen starken Kampf beider Boxer konnte der Eisenhüttenstädter siegreich gestalten.

Den letzten Kampf für die SG Aufbau an diesem Tag bestritt Mashal Marefat. Sein Gegner Lukas Wiechmann ist ein alter Hase mit über 50 eingetragenen Kämpfen in seinem Startbuch. Aber wer zu den Deutschen Meisterschaften fahren will, darf auch so einem Gegner nicht aus dem Weg gehen. Mashal Marefat kam gut in diesen Kampf und konnte ein paar anständige Treffer landen, was seinen Kontrahenten sichtlich beeindruckte. Es war ein Super-Kampf auf Augenhöhe mit allem was dazu gehört, Technik, Taktik und anständig Power zwischendurch. Am Ende hieß der Sieger Mashal Marefat.