Wittenberg (dpa) Bei sommerlicher Hitze erwarten die Veranstalter zum Abschlussgottesdienst des Kirchentages auf den Wittenberger Elbwiesen am Sonntag 100 000 Besucher. "Wir haben aber vorsichtshalber deutlich mehr geplant. Alle, die sich spontan entscheiden, können kommen", sagte der Geschäftsführer des Vereins Reformationsjubiläum 2017, Hartwig Bodmann, am Samstag in Wittenberg. Mit dem Festwochenende enden der Deutsche Evangelische Kirchentag Berlin-Wittenberg sowie sechs regionale Kirchentage in Mitteldeutschland.