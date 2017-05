Gäste aus Berlin dieses Mal vorn

artikel-ansicht/dg/0/

Neuenhagen (MOZ) Bei allen drei Turnieren am 6. Spieltag konnte Manfred Colditz (Berlin) auf Rangplätzen einkommen. Zum Auftakt siegte er mit 1688 Punkten vor Spitzenreiter Siegfried Leske (Neuenhagen/1426 Punkte). Es reichte aber nicht für den Berliner, um die Spitze zu übernehmen. Die blieb beim Neuenhagener. Beim Sonntagsturnier setzte sich Manfred Colditz nach dem ersten Durchgang erneut an die Spitze, konnte sie aber nicht bis zum Schluss des Turniers halten. Uwe Schmidt (Petershagen/2019 Punkte) sicherte sich den Tagessieg.

Dank einer starken zweiten Runde konnte Fritz Stolle (Neuenhagen/1786 Punkte) hauchdünn Manfred Colditz noch abfangen. 1770 Punkte bedeuten Platz drei. Beim Abschluss des Spieltages war Jürgen Grabs (Berlin) nicht zu bremsen.

Doch der nie aufsteckende Manfred Colditz (2190 Punkte) erkämpfte durch seine zweite Runde mit zehn Einzelsiegen, darunter sieben Grandspiele, noch den zweiten Platz vor Michael Walter (Petershagen/2015 Punkte). Der vierte Platz für Uwe Schmidt war ausreichend, um die Tabellenführung weiter zu verteidigen.

Die Jahresturniere gehen jetzt in die Sommerpause. Aber das traditionelle Sommerturnier in der Schmankerlhütte gibt Gelegenheit, weiterhin zu reizen. Im vierzehntäglichen Rhythmus jeweils am Mittwoch beginnt hier das Turnier am 21. Juni um 18 Uhr. Letzter Spieltag ist der 30. August.