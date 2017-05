Schweizer kündigen neue Pläne an

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Stadtverordneten drängen auf eine Entscheidung des Investors Itten + Brechbühl, öffentlich zu machen, wie es mit der Bebauung des Areals Slubicer Straße weiter geht. Vor zweieinhalb Jahren erhielten die Schweizer das Mandat, ein Projekt zu entwickeln. OB Martin Wilke informierte am Mittwochabend im Wirtschaftsausschuss über den aktuellen Stand. Ende Juni, hätten ihm die Schweizer versichert, würden sie der Stadt neue Ansätze für das Projekt vorlegen. Bis dahin seien laut Wilke Gespräche mit weiteren Investoren, Nutzern sowie der Frankfurter Wohnbaugenossenschaft geplant. Itten + Brechbühl hätten Anfang April ein Planungs- und Architektenbüro in Berlin eröffnet und würden das Frankfurter Projekt nun von dort aus bearbeiten.

Die Stadtverordnete Sarah Damus (Grüne) bezeichnete es als unbefriedigend, durch die Informationen der Verwaltung jedes Mal kein Stück schlauer zu sein. Dem pflichtete Wolfgang Müller (CDU) bei. Er stellte die Frage, ob die Verwaltung schon nachgedacht habe, im Falle eines Scheiterns den Zweitplatzierten bei der Ausschreibung dann zum Zuge kommen zu lassen. Ausschussvorsitzender René Wilke (Linke) erinnerte daran, dass eine Mehrheit der Stadtverordneten das damals abgelehnt habe, weil der Zweit- und Drittplatzierte andere Projektansätze hatten und man sich damals bewusst für das Schweizer Projekt entschieden habe. Wenngleich die Bebauung der Slubicer Straße aus Sicht von Frank Henke (Linke) derzeit nicht das drängendste Problem in Frankfurt sei, sollte nun aber bald entschieden werden, mit welchem zeitlichen Horizont dieses Projekt umgesetzt werden soll.

OB Wilke warb nochmal für Zeit: "Der Investor bestimmt den Projektfortschritt, nicht wir. Er trägt auch das Risiko." Es sei einfach das Projekt abzubrechen, aber eine Alternative zu den Ankündigungen des Investors, die Pläne nochmal zu präzisieren, sehe er zurzeit auch nicht. Investoren würden in Frankfurt nicht Schlange stehen. "Wir müssen endlich aber auch zu einem Endpunkt kommen", betonte auch Wilke. In einem Gespräch mit den Schweizer Projektentwicklern will er diese aufgefordert haben, im nächsten Schritt auch eine klare Kaufentscheidung für das Areal Slubicer Straße zu treffen. Die Wohnbau ist Eigentümer der Häuser Kleine Oderstraße 5 sowie 8 bis 10. Wilke machte aber auch deutlich, dass die Stadt ebenfalls mit anderen Investoren, die in der Innenstadt bauen wollen, im Gespräch sei. Auch der Beigeordnete Markus Derling (CDU) warb, den Schweizern nochmals eine Zeit-Chance zu geben. Er fragte: "Wie viel Zeit gibt man jemandem? Wann bricht man ab? Wenn zwei oder drei andere anstehen würden, wäre eine Entscheidung einfacher. Aber die gibt es nicht."