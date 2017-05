Kochen für Erhalt der Kirche

06.05.2017 06:59

Thema

Bürgerfrust entlädt sich in Harnekop

Bad Freienwalde (MOZ) Die gesperrten Zugänge am Schlosssee in Harnekop und am Schloss in Prötzel beschäftigen weiterhin Bürger wie Behörden. In Harnekop machten Bewohner... mehr