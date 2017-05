Stegbau am Klostersee auf der Kippe

artikel-ansicht/dg/0/

Neuhardenberg (MOZ) Während die Altfriedländer emsig Spenden für den Neubau zweier Pontonstege an der Badestelle am Klostersee sammeln, stehen die Neuhardenberger Abgeordneten vor einem neuen Problem: Ohne Badeaufsicht will der Kommunale Schadensausgleich (KSA) die Badestelle samt Stegen nicht versichern.

Kein Aprilscherz: Altfriedlands Ortsvorsteher Dieter Arndt hatte am 1. April zum Anbaden und Spendensammel-Start für den Stegbau an die Badestelle am Klostersee eingeladen. © MOZ/Josefine Jahn

Altfriedlands Ortsvorsteher Dieter Arndt stand die Verzweiflung ins Gesicht geschrieben: "Wenn wir jetzt aufgeben, hauen wir allen Unterstützern die Füße weg", erklärte er in der Beratung der Neuhardenberger Gemeindevertreter in dieser Woche. Dass Amtsdirektorin Grit Brinkmann den März-Beschluss zum Stegneubau am Altfriedländer Klostersee beanstandet hat, bezeichnete der aufgebrachte Ortsvorsteher zunächst als "Kriegserklärung an Altfriedland". Später bemühte sich Arndt um Ausgleich und eine Lösung für das Projekt, das die Abgeordneten seit Jahren beschäftigt.

Denn seit die maroden Holzstege an Neuhardenbergs einziger Badestelle vor drei Jahren demontiert wurden, läuft die Suche nach einer Finanzquelle für den Neubau. Die chronisch klamme Gemeinde kann und darf sich die "freiwillige Aufgabe", wie die Kommunalaufsicht es bezeichnet, nicht leisten. Deshalb haben die Altfriedländer unter Arndts Leitung begonnen, Spenden zu sammeln. Das Echo war und ist groß. Und nun das!

Amtsdirektorin Grit Brinkmann hatte den Beschluss der Gemeindevertreter beanstandet, dass die Gemeinde als Bauherr für den Stegbau auftritt. Begründung: Die Finanzierungsquelle sei nicht genannt. Nun wurde ergänzt, was Dieter Arndt zugesichert hat: Die Finanzierung erfolgt ausschließlich aus Spenden. Der Bauauftrag wird erst ausgelöst, wenn das Geld für den ersten Steg zusammen ist.

Doch dieses Problem erwies sich als das kleinere gegenüber einem, auf das die Verwaltungschefin noch gestoßen ist: "Unser Versicherer, der Kommunale Schadensausgleich, hat mitgeteilt, dass er im Zuge der Verkehrssicherungspflicht eine Aufsicht verlangt, wenn es einen Steg an der Badestelle gibt", informierte Grit Brinkmann die Gemeindevertreter. Auch die Kommunalaufsicht des Landkreises habe "dringend empfohlen", die Aufsicht zu sichern und als Alternative genannt: "Oder Sie bauen keinen Steg".

Denn gemäß der Richtlinien für die Verkehrssicherungspflicht an Badegewässern der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen braucht es nur an Naturbadestellen ohne jegliche baulichen Anlagen keine Aufsicht. Grit Brinkmann ließ weder das Argument von Abgeordneten, man habe doch auch vorher, als die alten Stege noch standen, keine Aufsicht gehabt noch den Vorschlag von Bürgermeister Detlef Korbanek gelten, Schilder "Baden auf eigene Gefahr" anzubringen. Der KSA halte dagegen, dass Kleinkinder die Schilder nicht lesen könnten, erklärte sie. Es gab einen Sturm der Entrüstung.

Dietmar Zimmermann sprach von "Angstmache" der Verantwortlichen und erklärte: "Da müsste man als erstes das Autofahren verbieten, das ist die potenziell größte Gefahr." Jürgen Auge sieht die Deutschen immer mehr entmündigt. Beim Rauchen, bei dem es um Milliarden-Gewinne geht, reiche auch der Warnhinweis auf der Zigarettenschachtel. "Die Justiz braucht nur einen Schuldigen", sagte er. Grit Brinkmann gab ihm recht: Im Schadensfall stünden ihre Mitarbeiter und sie wegen fahrlässiger Körperverletzung oder gar Tötung vor Gericht, erklärte sie. Und das, obwohl es um TÜV-gerechte neue Stege und keine gefährlichen alten geht.

Um den Stegneubau nicht zu gefährden, kamen die Abgeordneten überein, nach einer finanzierbaren Lösung für die Badeaufsicht zu suchen, zum Beispiel über die Altfriedländer Feuerwehr oder einen Sportverein.

Mit dem Steg-Versicherungsproblem steht Neuhardenberg nicht allein. In Falkenhagen ist im Herbst vorigen Jahres ein neuer Steg an der beliebten Badestelle am Schwarzen See gebaut worden. Die vom KSA geforderte Badeaufsicht kann sich die Gemeinde nicht leisten.