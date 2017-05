Ein Blick auf die Reformation

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Ein besonderer Blick auf die Reformation kann am Dienstag, 30. Mai, 19 Uhr in der Nordklausur des Doms geworfen werden. Der niederländische Pfarrer i.R. Koos Sluiter wird in das Verständnis der Cranach-Bilder mit einem Vortrag einführen. Die überkommenen Bilder von Martin Luther lassen sich fast ausnahmslos auf die künstlerische Tätigkeit von Vater und Sohn Lucas Cranach zurückführen. Andere Künstler waren von der direkten Darstellung Luthers Person während seines Lebens ausgeschlossen. Die Cranachs gingen in ihrer Öffentlichkeitsarbeit dabei sehr professionell vor. Ihr Lutherbild wechselt mit der Entwicklungsstufe der Reformation. Ähnlich gilt das für ihre Darstellung biblischer Themen. Luther erbat sich, Gottes Wort in Bildern zu veranschaulichen, um die Sache der Reformation zu unterstützen. Die Cranachwerkstatt lieferte. In einer Präsentation, die auch das Zeitbild der Reformation und die Lebensgeschichte der Cranachs berücksichtigt, wird eine besondere Facette der Reformation aufgezeigt. Anschließend bietet sich die Gelegenheit mit dem Referenten ins Gespräch zu kommen.