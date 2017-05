Kontingent für Altstadtlauf fast voll

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Der Beeskower Altstadtlauf erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit. Für die 6. Auflage am 11.Juni sind bis Freitagnachmittag beim Veranstalter Leichtathletik in Beeskow insgesamt 712 Anmeldungen eingegangen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1577024/

Damit ist das maximale Kontingent von 800 Läuferinnen und Läufern ist zwei Wochen vor dem Start fast ausgeschöpft. "Wir freuen uns riesig als Veranstalter, dass wieder so viel Interesse am Altstadtlauf besteht. Das ist ein dank für unsere Arbeit", sagt Organisationsleiterin Anke Bahls.

Wer noch beim Altstadtlauf mit dabei sein möchte, sollte sich jetzt sputen. Die Anmeldung für 2,5 Kilometer sowie 5 und 10km ist im Internet unter www.beeskow-altstadtlauf.de möglich. Nur noch vier freie Plätze gibt es über 2,5 Kilometer (bisher 396 Anmeldungen). Besser sieht es über die langen Distanzen aus: noch 48 freie Plätze über 5 km (252 Anmeldungen) und 36 freie Plätze über 10 km (64 Anmeldungen - alles Stand Freitag, 16 Uhr). Wer sich bis zum Sonntag, 28. Mai, anmeldet, kann zugleich das begehrte Teilnehmer-T-Shirt für zwei Euro mit bestellen.

Unterdessen laufen die Vorbereitungen für den 6.Beeskower Altstadtlauf auf Hochtouren. Erstmals trägt der Verein Leichtathletik in Beeskow die organisatorische Verantwortung. Beim Altstadt gibt es traditionell drei verschiedene Streckenlängen, alle werden absolviert auf der 2,5-km-Runde entlang der Stadtmauer durch den Irrgarten weiterführend auf der Spree-Promenade um die Beeskower Altstadt herum wieder bis zum Marktplatz, wo sich vor dem Rathaus Start und Ziel befinden. Wer sich für die 5 km anmeldet, absolviert die Strecke zweimal. Vier Runden ergeben dann die 10-km-Distanz.

In allen drei Kategorien gibt es jeweils eine Gesamtwertung für die drei schnellsten Schüler über 2,5 km, für die schnellsten Männer und Frauen jeweils über 5 und 10 km und für die schnellsten Jugendlichen (14-17Jahre) über 5 km. Neben den Einzelwertungen sind auch wieder Teamwertungen um den "Pokal des Bürgermeisters" ausgeschrieben: für die schnellste Grundschule über 2,5 km sowie über die 5 km für die schnellste Firma, den schnellsten Verein und die schnellste weiterführende Schule. Schulen und Vereine brauchen jeweils fünf Läufer für ein Team und Firmen drei Läufer, um an dieser Sonderwertung teilnehmen zu können.

"Wenn alle Läufer im Ziel sind, werden unsere Jüngsten auf die Strecke geschickt. Alle Kinder der Jahrgänge 2010 und jünger können sich für den Bambinilauf anmelden", erklärt Beatrix Pohle vom Organisationsteam. Er führt einmal rund um den Marktplatz, die Streckenlänge beträgt rund 350 Meter Länge. "Die Anmeldung für die Bambini kann derzeit in den Beeskower Kitas vorgenommen werden, dort hängen die Meldelisten bis zum 2.Juni aus. Die Anmeldung der Kinder für den Bambinilauf ist auch am Veranstaltungstag möglich", sagt Beatrix Pohle.

Der Startschuss für die 2,5km erfolgt um 10 Uhr, eine halbe Stunde später werden dann alle Läufer über 5 und 10 km auf die Strecke geschickt. Die Bambini sind gegen 11.45 Uhr dran. Danach gibt es dann im Festzelt auf dem Marktplatz die große Siegerehrung. Die Ausgabe der Startnummern findet wieder am Sonnabend (10. Juni) vor dem Lauf von 17 bis 18 Uhr im Rathaus und am Lauftag selbst ab 8Uhr im Rathaus statt.

Wer vorher noch mal die Strecken in Beeskow testen will, kann dies an diesem und nächsten Sonntag noch tun, Treffpunkt jeweils um 10 Uhr am Rathaus.