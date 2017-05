Verbannte Bücher

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Frankfurt ist die Stadt mit den meisten Stolpersteinen in Brandenburg. 167 der kleinen Denkmale für während der Nazizeit Verfolgte und Ermordete wurden seit 2006 verlegt. Elf weitere kommen am 31. Mai hinzu. In einer Serie erzählt der Stadtbote die Geschichten hinter den Namen.

Am 3. April 1933 erschien in der "Frankfurter Oder-Zeitung" eine Meldung, in der es hieß: "Felix Plage im Ruhestand". Hinter der Nachricht verbarg sich - wenige Wochen nachdem die Nationalsozialisten an die Macht gekommen waren - eine persönliche wie gesellschaftliche Tragödie

Der 1866 in Breslau geborene Mittelschullehrer Felix Plage hatte 1905 vom Magistrat der Stadt den Auftrag zum Aufbau einer Lesehalle erhalten. Mit 5000 Bänden nahm der erste Vorläufer der heutigen Stadtbibliothek am 1. April 1906 in der Oderstraße seinen Betrieb auf. Die Einrichtung kam gut an. In der Ausleihbibliothek wurden im ersten Jahr fast 63 000 Entleihungen gezählt. Ein Verdienst Plages, der mit der Bestandsauswahl den Geschmack des Lesepublikums getroffen zu haben schien. Trotz auch damals knapper Stadtkasse brachte er - in zunächst nebenamtlicher Tätigkeit - die Bibliothek stetig voran.

1917 betraute ihn die Bezirksregierung mit der Leitung der neugegründeten Volksbüchereiberatungsstelle. Zudem war Plage Mitglied mehrerer Vereinigungen, gehörte zu den Begründern der Frankfurter Volkshochschule und machte sich als Autor stadtgeschichtlicher Beiträge für verschiedene Publikationen überregional einen Namen.

1919 wurde Felix Plage zum hauptamtlicher Leiter der Frankfurter Lesehalle ernannt. Benutzer- wie Ausleihzahlen wuchsen beständig. Am 1. Januar 1926 erfolgte die Umbenennung der Lesehalle in Städtische Bücherei und schließlich der von 1929 bis 1932 schrittweise vollzogene Umzug in das Nippehaus genannte Stadthaus in der Bischofstraße. Durch Neuanschaffungen und aufgenommen Bestände anderer Büchereien hatte in der Oderstraße der Platz gefehlt. Den gab es nun in Rathausnähe.

Für Felix Plage war die Neueröffnung am 1. April 1932 ein Höhepunkt seiner beruflichen Laufbahn. Der Tiefpunkt folgte kaum ein Jahr später. Nach den Wahlen am 12. März 1933, bei der die NSDAP 28 von 45 Mandaten in der Stadtverordnetenversammlung errang, wurde der Bibliothekar zum 31. März seines Amtes enthoben - als Demokrat und Humanist stand er den Nationalsozialisten im Weg. Offiziell begründet wurde die Entlassung unter anderem mit seinem Alter. Der eigentliche Hintergrund aber wird im erwähnten Zeitungsbericht angedeutet: "Es mag ihm daher auch nicht mehr ganz leicht gefallen sein, sich auf die Gegenwart mit ihren Erfordernissen umzustellen."

Zum 1. Januar 1934 übernahm Franz Schriewer die Bibliothek. Der ausgewiesene Fachmann war zeitweilig zwar in Konflikt mit den Nationalsozialisten geraten, arbeitete jedoch unter anderem an Schwarzen Listen mit, die in ganz Deutschland zur Grundlage für die Aussonderung von Büchern aus den öffentlichen Bibliotheken werden sollten - und für die Bücherverbrennungen.

Bücher wurden in Frankfurt nicht verbrannt. Doch zu den ersten Amtshandlungen Schriewers gehörte eine Bestandsbereinigung, wofür die Bibliothek ein halbes Jahr lang schloss. Von zuvor rund 30 000 Büchern blieb bis 1935 nur gut ein Drittel übrig. Die "Frankfurter Oder-Zeitung" meldete: "Alles liberalistische, schädliche und veraltete Zeug wurde gründlich ausgemerzt."

Das Lebenswerk des aus dem Amt geschassten Felix Plage war zu großen Teilen aus den Regalen verbannt. Er und seine Frau verließen am 1. Oktober 1935 die Stadt und zogen nach Freiburg im Breisgau. Dort starb Felix Plage am 28. Juni 1939.

Am 31. Mai wird vor der Stadt- und Regionalbibliothek, Bischofstraße 17, ein Stolperstein für ihn verlegt. Die Aufschrift beginnt mit den Worten: "Hier arbeitete / Felix Plage / Jahrgang 1866 / Zwangspensioniert 1933".

Ein Großteil der Recherchen zu diesem Beitrag stammen von Stadtarchivar Ralf-Rüdiger Targiel sowie Gerd Hoffmann. Mehr zur Stolpersteininitiative und zur Verlegung am 31. Mai unter: www.stolpersteine-ffo.de.