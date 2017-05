Willkommen im Café zum alten Dorfkern

artikel-ansicht/dg/0/

Neuenhagen (MOZ) Wer in der Carl-Schmäcke-Straße unterwegs ist, dem fällt am Mehrgenerationenhaus Arche ein Aufsteller auf. Dort wird für das Café Am alten Dorfkern geworben.

artikel-ansicht/dg/0/1/1577027/

Anja Holm geht auf ihre Gäste zu. Und lädt sie freundlich ein, doch an den Tischen mit den Holzbänken Platz zu nehmen. Mit Kreide hat sie ihre Kaffee-Spezialitäten auf kleinen Tafeln angeschrieben, die von Latte macchiato bis zum Espresso reichen. Sehr beliebt, stellt sich schon nach kurzem Blick in die Tassen der Nachbarn heraus, ist der Kakao. Dazu gibt es jeden Tag frisch gebackene Kuchen. Der mit Erdbeeren ist schon kurz, nachdem Anja Holm geöffnet hat, weg.

"Dieses Café gehört zu unserem Konzept des Mehrgenerationenhauses, zu dem sich die Arche schon seit Langem hin entwickelt", erzählt Arche-Chef Ralf Lauckner. Über ein spezielles Bundes-Förderprogramm werden in Gemeinden Mehrgenerationenhäuser gefördert. Für Neuenhagen bedeutet dies, dass vom Bund in den kommenden vier Jahren 30 000 Euro zugeschossen werden. Der Internationale Bund als Träger der Arche bekommt von der Gemeinde weitere 10 000 Euro.

Und mit diesem Geld lässt sich doch eine Menge anfangen. Etwa das Café. "Ich nenne es gern Infocafé, denn diejenigen, die hierherkommen, in diesen offenen Treffpunkt, können nicht nur miteinander ins Gespräch kommen, sondern wir bieten hier auch den Kauf von Eintrittskarten für unsere Veranstaltungen an", sagt Ralf Lauckner. Etwa für die Sommerwind-Open-Airs, die am 1. Juli mit einem Konzert des derzeit angesagtesten Shootingstars Deutschlands, Max Giesinger, 20 Uhr im Hof der Arche eröffnet werden. Bis dahin soll es am Café bereits im Außenbereich den kleinen Biergarten geben. Durch die vielen, vielen Umbauten in den vergangenen drei Jahren in Sachen Brandschutz ist am Café ein zweiter Ausgang entstanden, der soll nun zugleich als Zugang zum Biergarten genutzt werden.

Montags bis mittwochs von 15 bis 18 Uhr hat das Café am alten Dorfkern, das nun auch entmottet wurde, geöffnet. Großteils verschwunden sind die maritimen Dekorationen. Stattdessen wurde das, was das Haus mal war, nämlich eine Schule, in den Blickfang gerückt. Ein altes Schreibpult ist zu sehen, aber auch historische Aufnahmen, die an den Wänden hängen.

Wer mag, der kann ja mal bei bei der freundlichen Wirtin Anja Holm vorbeischauen. Sie kann dann auch die frisch renovierten größeren Nachbarräume zeigen, die für Familienfeiern jeglicher Art geeignet sind, samt Catering vermietet werden und schon vielmals genutzt wurden.

Ab 11. Juli soll es dort monatliche Tanztee-Nachmittage für Senioren geben. "Wir freuen uns, dass der Verein Musik & Herz, eine Künstlervereinigung von Sängern im Ruhestand, die aus Spaß an der Freude auftreten, uns dabei zur Seite steht", sagt Ralf Lauckner. Weitere Termine sind der 12. September, 10. Oktober und 14. November. Zum Tanztee gibt es selbstverständlich selbst gebackenen Kuchen.