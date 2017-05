Baustellen-Müll einfach in den Wald gekippt

artikel-ansicht/dg/0/

Joachimsthal/Altenhof (MOZ) Einen besonders dreisten Fall illegaler Müllentsorgung haben Mitarbeiter der Landesforst in dieser Woche auf einem Waldweg zwischen Joachimsthal und Altenhof entdeckt. Dort hat jemand unbemerkt Baustoffe hinterlassen. Alte Zäune, Steine, Holzpaletten, Paneele und Papiermüll wurden an zwei Stellen im Grünen einfach abgekippt. Schorfheides Revierleiter Ulf Wosnizek informierte die Polizei und begab sich zusammen mit den Ordnungshütern auf Spurensuche. Nicht ohne Erfolg. In den Plastiksäcken fanden sich mehrere Kassenzettel und Lieferscheine. Außerdem stießen Förster und Polizisten bei der Dokumentation der Umweltsauerei auf weitere Hinweise, die allerdings nicht veröffentlicht werden sollen, um die weiteren Ermittlungen nicht zu gefährden und kein Täterwissen preiszugeben. Die Forstverwaltung bittet um Mithilfe.