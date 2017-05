Harte MÃ¤nner mit weichem Herz

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde (MOZ) Als harte Kerle mit einem weichen Herz erweisen sich die Mitglieder des Collegiums Nr. 1. Das ist ein exklusiver Herrenclub, der sich vor fünf Monaten in Schwedt gegründet hat, um unter Gleichgesinnten über Themen zu sprechen, die die (Männer-)Welt der Uckermark bewegen, Interessen zu teilen, aber vor allem Gutes zu tun, statt nur zu reden. Und zwar Gutes direkt vor Ort.

Gründungsmitglieder sind die Ex-Rotarier Jürgen Dybowski, Vorstand der Schwedter Stadtsparkasse Schwedt, Ronald Garkisch, Geschäftsführer der Angermünder Firma Euba-Logistik, WDU-Chef und Präsident der Unternehmervereinigung Uckermark Siegmund Bäsler, der Intendant der Uckermärkischen Bühnen Reinhard Simon, Verbio-Chef Klaus-Dieter Bettin, AOK-Bereichsleiter Tom Lindemann, der Tantower Bauunternehmer Norbert Dittman und ein Dutzend weitere Männer vor allem aus der Wirtschaft. "Uns geht es nicht darum, eine elitäre Verschwörung zu gründen, sondern Kontakte mit solchen Menschen zu knüpfen, die auf einer Wellenlänge liegen und wirklich hier für die Region etwas bewegen wollen. Der Rotary-Club, in dem viele von uns mitwirken, ist da viel zu breit und bürokratisch aufgestellt. Da kommt viel Engagement und Sponsoring gar nicht in Angermünde, Schwedt und Umgebung an", erklärt Jürgen Dybowsky die Beweggründe, warum sie das Collegium Nr. 1 aus der Taufe gehoben haben, das übrigens völlig unhierarchisch aufgestellt ist.

Jetzt haben die Männer ein ganz konkretes Projekt im Visier. Sie wollen Spenden sammeln für den Kinderschutzbund Uckermark und haben sich dafür eine ebenso auffällige wie witzige Aktion auf der Inkontakt am 11. Juni in Schwedt ausgedacht. Mit einem Bollerwagen wollen sie von Stand zu Stand ziehen und hochwertige Firmenpräsente gegen Spenden unter die Leute bringen. "Das Engagement des Kinderschutzbundes für die Jüngsten und Hilfebedürftigsten unserer Gesellschaft hat uns sehr beeindruckt. Kinderschutz braucht eine starke Lobby. Wir wollen Partner sein und Projekte unterstützen, die Kinder gegen jede Form von Gewalt und Missbrauch stark machen", sagt Ronald Garkisch, der schon öfter den Kinderschutzbund unterstützt hatte. Jetzt hoffen die Collegiums-Kollegen auf spendierfreudige Messeaussteller und -besucher.