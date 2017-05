Verjüngung in privater Idylle

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1577033/

Dennis Masuhr und Julia Rippa mit Louis und Oliver in ihrem neuen Garten in Eberswalde.

Dennis Masuhr und Julia Rippa mit Louis und Oliver in ihrem neuen Garten in Eberswalde. © MOZ/Thomas Burckhardt

"In unserem Freundeskreis sind viele soweit, dass sie gerade bauen. Aber das passt noch nicht in unsere Planung", sagt der 33-jährige Dennis Masur. Der selbstständige Bauunternehmer kommt ursprünglich aus Altreetz (Märkisch-Oderland) und ist vom Dorf eigentlich andere Grundstücksdimensionen gewohnt als die 378 Quadratmeter große Parzelle in der Kleingartensparte Schwärzetal, direkt gegenüber vom Krankenhaus. Die in Eberswalde aufgewachsene Julia Rippa (30) hingegen ist im Schrebergarten groß geworden. Noch immer haben ihre Eltern eine Parzelle im gleichen Verein unweit vom Areal des jungen Paares. Dessen zwei Söhne Louis(6) und Oliver (drei Wochen) sollen sich künftig mit dem Old English Bulldog Sammy im Garten austoben. Die junge Familie lebt in einer Mietwohnung und will ihre Freizeit draußen verbringen. "Außerdem sollen die Kinder lernen, dass Obst nicht von Aldi, Lidl oder Netto kommt", sagt Dennis Masur.

Um den Anbau von Essbarem kommt kein Kleingärtner herum. Den legt die Satzung mit einer genauen Prozentzahl fest. Genauso wie Grünfläche und bebautes Land. Meist handelt es sich um eine Drittelregelung. Das mag der eine oder andere spießig finden. Doch die ungebrochene Nachfrage nach Parzellen zeigt, dass sich die meisten mit den Regeln arrangieren. "Viele junge Leute haben Interesse", sagt Wolfgang Falk, Vorsitzender des Bezirksverbands der Kleingärtner in Eberswalde und Umgebung. "Einige aber rechnen nicht damit, dass so ein Garten auch Arbeit bedeutet".

67 Kleingärtnervereine in Eberswalde, Joachimsthal, Schorfheide und Britz mit mehr als 3600 Parzellen sind im Dachverband organisiert. Freie Gärten sind rar gesät. Nur 13 Parzellen werden derzeit auf der Internetseite des Verbands angeboten. Einige Nutzer aber veräußern ihre kleinen Idyllen auch über andere Online-Plattformen. Julia Rippa und Dennis Masur fanden ihren Garten bei Ebay-Kleinanzeigen. Die Familie passt ganz gut ins Bild des derzeitigen Generationswechsels im Schrebergarten. "Im Moment verjüngt sich die Angelegenheit", sagt Wolfgang Falk. Und diese Verjüngung sei auch äußerst willkommen. "25 unserer Pächter sind älter als 65 Jahre", sagt Renate Leistner vom Vorstand der Kleingartensparte Schwärzetal mit insgesamt 155 Parzellen. Fielen die 25 auf einen Schlag weg, wäre die Suche nach Nachfolgern nicht so einfach, meint sie.

Hinzukommt, dass älteren Pächtern die Bewirtschaftung schwerer fällt. 77 Jahre war der Vorbesitzer der Parzelle von Julia Rippa und Dennis Masur. "Wir haben den Garten ziemlich wüst übernommen", sagen die beiden. Lange hatten sie vorher nach einer geeigneten Parzelle gesucht. Trotz der großen noch laufenden Entrümpelung, die auf die junge Familie zukam, hätten Lage und Größe der Fläche aber den Vorstellungen entsprochen. Alles Gute sei eben nie beisammen. Zwei volle Container mit sieben Kubikmetern Fassungsvermögen füllten alte Möbel, verrostete Gartengeräte und anderer Unrat. In die Laube soll nun ein kleines Bad eingebaut werden. Es braucht Wasseranschlüsse. Die Elektrik entspricht nicht mehr den aktuellen Standards und muss erneuert werden. Für Schuppen und Gewächshaus gibt es Pläne. Insgesamt, so schätzt, Dennis Masur, werden die neuen Pächter wohl zwischen 2500 und 3500Euro in die Hand nehmen müssen. Würde der Baufachmann nicht so viel in Eigenleistung machen, wäre es mehr.

Doch die Umbauten erhöhen auch den Wert der Parzelle. Für 2000 Euro hatte sie die Familie übernommen. Ihr Wert wird mit der Renovierung steigen. Eine Investition in die Zukunft, sollte das Paar mit den zwei Kindern irgendwann doch noch bauen.

Die jährliche Pacht für die Fläche bleibt überschaubar. Laut Bezirksverband werden im Schnitt neun Cent pro Quadratmeter fällig. Inklusive Mitgliedschaft im Kleingartenverein fallen für die meisten Gärtner im Raum Eberswalde pro Jahr weit weniger als 100 Euro an. Das lockt auch Berliner, die in manchen Ecken der Hauptstadt deutlich mehr für ihren Garten bezahlen.