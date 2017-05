Panketal will Millionen-Kredit aufnehmen

artikel-ansicht/dg/0/

Panketal (MOZ) Die Gemeindevertretung Panketal hat die erste Nachtragshaushaltssatzung 2017 mehrheitlich beschlossen. Das Ziel ist die Aufnahme eines Kredites in Höhe von fünf Millionen Euro.

Eine größere Diskussion zum Thema hatte es in der jüngsten Sitzung nicht gegeben - Befürworter und Gegner dieses Schritts wollten sich anscheinend nicht mehr gegenseitig überzeugen. Lediglich vier Gemeindevertreter meldeten sich kurz zu Wort. Maximilian Wonke (SPD) bedankte sich dabei schon im Vorfeld der Entscheidung für den "mutigen Schritt". Tobias Herrmann (Unabhängige/Grüne) sprach sich namens der Fraktion gegen die Nachtragshaushaltssatzung aus. Es sei nicht nachvollziehbar, was man mit den fünf Millionen Euro machen wolle, so der Panketaler. Ein "Nein" kam auch von Stefan Stahlbaum von der Fraktion Bündnis 90/Grüne. Letztlich brachte es Olaf Mangold auf den Punkt. "Es geht um die Klärung der Frage, ob wir einen Kommunalkredit aufnehmen können", erklärte der Sozialdemokrat. Dafür sei der Nachtrag der richtige Weg.

Der Ergebnisplan der Kommune bleibt mit dem Beschluss unverändert. Ordentlichen Erträgen in Höhe von 33 534 700 Euro stehen Aufwendungen von 33 300 600 Euro gegenüber. Neue Zahlen gibt es dagegen beim Finanzhaushalt. Dort betrugen die Einzahlungen bisher 33 244 400 Euro. Diese werden nun um fünf Millionen Euro erhöht. Die neue Summe liegt demnach bei 38 247 600 Euro. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert. Die übrigen Gemeindesteuern bleiben gleich.

Im Vorwort zum Nachtragshaushaltsplan weist die Verwaltung darauf hin, dass "nach gegenwärtigem Kenntnisstand" Investitionsmaßnahmen von fünf Millionen Euro unter einem Finanzierungsvorbehalt stehen. Damit wären diese Maßnahmen ohne eine Kreditaufnahme, die von der Kommunalaufsicht Barnim genehmigt werden müsste, auf der Grundlage der "aktuellen monetären Planungsdaten" nicht realisierbar, heißt es.

Die Kommune hat in ihrem Haushalt durchaus einige Vorhaben aufgeführt, die zwar gewünscht, aber noch nicht finanziell untersetzt sind. Dazu gehören beispielsweise der Neubau eines Jugendklubs und die Sanierung der Kindertagesstätte "Pankekinder".

Nach Paragraf 64 Absatz 3 der Kommunalverfassung dürfen Kredite erst veranschlagt werden, wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Dies ist jedoch nicht der Fall. So liegen die Hebesätze für die Gewerbe- und Grundsteuern unter dem Landesdurchschnitt.

Für die Nachtragshaushaltssatzung stimmten 17 Gemeindevertreter, sieben votierten mit Nein. Bürgermeister Rainer Fornell enthielt sich.