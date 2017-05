ZurÃ¼ck in die Zukunft

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde (MOZ) Angermünde hat ein neues Hotel. In bester Lage direkt vis á vis vom Bahnhof eröffnet das Hotel 1912 an historischer Stelle. Junge Angermünder Rückkehrer schaffen hier ein neues touristisches und kulturelles Angebot für Gäste und Einheimische.

Im Haus wuselten noch die Handwerker, da gab es bereits Buchungsanfragen und füllten sich die Reservierungsbücher für Angermündes jüngstes Hotel, das eigentlich schon eine lange Tradition und Geschichte hat. Das Hotel 1912 am Bahnhof sticht schon durch seine Architektur mit Fachwerkgiebeln und Erkerturm ins Auge und begrüßt nun in neuer, frischer Aufmachung innen und außen die Touristen, die am Bahnhof ankommen.

An der Rezeption begrüßen Stefan Eschert und Monique Kienbaum die Gäste, zwei junge Angermünder, die nach der Ausbildung und ersten Berufserfahrungen in der Ferne zurück gekommen sind, um hier etwas Neues aufzubauen und eigene Ideen und Visionen zu verwirklichen.

Das Haus hat schon eine lange Tradition als Herberge, hier betrieben Stefan Escherts Eltern viele Jahre eine Pension, die sie jedoch aus wirtschaftlichen Gründen aufgaben. Und auch die Nachfolger hielten mit der als Spektrum-Villa wiedereröffneten Pension nicht lange durch. Nun wagt der 28-jährige Stefan Eschert einen Neuanfang im wörtlichen Sinne. Neu ist nicht nur die Ausstattung und Einrichtung, die den alten Charme des 1912 errichteten Hauses mit modernen Stilmitteln aufpoliert. Neu ist vor allem das Konzept des Hotels, das mehr als nur ein Haus voller Gästebetten sein soll.

Hotelgründer Stefan Eschert hat sich intensiv mit den Ursachen des Scheiterns seiner Vorgänger auseinandergesetzt, Erfahrungen seiner eigenen vielen Reisen durch die Welt eingebracht und seine Kontakte mit vielen jungen Leuten vor allem in Großstädten genutzt, um zu analysieren, welche Wünsche und Ansprüche die neuen Zielgruppen haben, um für sie maßgeschneiderte Programme zu entwerfen. "Das reine Übernachtungsangebot reicht heute nicht mehr aus. Wir wollen das mit Gastronomie und Kultur verbinden und Erlebnisse schaffen. Erlebnisse sind das neue Statussymbol einer neuen Zielgruppe, vor allem für jüngere Leute und Familien mit Kindern", erklärt Stefan Eschert und sprüht vor Ideen.

Um sie zu verwirklichen hat er sich ein junges, engagiertes Team zusammengestellt. Monique Kienbaum ist ausgebildete Hotelfachfrau und hat in guten Hotels in Berlin und auch in Spanien gelernt. Die Aussicht, mit Stefan Eschert und anderen jungen Leuten in ihrer alten Heimat was Neues aufzubauen und Eigenes zu kreieren, hat die junge Frau wieder nach Angermünde zurückgeführt. Stefan Eschert hat auch die beiden Auszubildenden der Spektrum-Villa von den Vorbesitzern übernommen, um den jungen Menschen aus Schwedt und Angermünde zur Abschlussprüfung als Hotelfachfrau beziehungsweise Hauswirtschafterin zu verhelfen und ihnen die Chance auf eine berufliche Perspektive in seinem Haus zu bieten.

Für den Kauf der Immobilie sowie den Umbau und die Renovierung hat sich der junge Hotelgründer finanziell weit aus dem Fenster gelegt. "Ich konnte zwei Monate lang nicht schlafen. Aber ich bin überzeugt vom Konzept. Neue Ideen brauchen Mut."

13 Zimmer mit maximal 26 Betten bietet das Hotel 1912, das mit seinem neuen Namen auf die alte Geschichte neugierig machen soll. Ob Doppelzimmer, Einzelzimmer, Suite oder großes Familienzimmer im Turm, jedes hat seinen eigenen Stil. Das Restaurant lässt sich zum kleinen Saal erweitern. Hinzu kommt ein Konferenzraum mit allen technischen Equipments und Bühnenpodest, den Stefan Eschert für Veranstaltungen selber nutzen oder vermieten möchte, von Vorträgen, über Konzert, Kino bis zur Familienfeier. "Das Haus mit seinem historischen Charme bietet viele Möglichkeiten, zum Beispiel für 20er-Jahre-Partys", beschreibt Stefan Eschert seine Ideen.

Er möchte mit einem jungen, innovativen und aufgeschlossenen Küchenteam auch eine andere Form der Gastronomie etablieren: internationale Gerichte, Erlebnisgastronomie und Brunch. Gerade Letzteres sei in Angermünde eine echte Marktlücke. "Wir wollen nicht nur unseren Hotelgästen und Touristen, sondern auch den Angermündern Erlebnisse bereiten. Wir arbeiten eng mit dem Tourismusverein und anderen Anbietern zusammen, zum Beispiel mit der Grumsiner Brennerei oder dem Gut Kerkow und stellen auch individuelle Erlebnispakete zusammen", erzählt Stefan Eschert. In Kürze wird das Hotel offiziell mit einem Tag der offenen Tür eröffnet.

