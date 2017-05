Linke will weiter Hotspots in Wustermark

artikel-ansicht/dg/0/

"Was in den meisten Ländern Europas ohne Probleme seit zehn Jahren möglich ist, ist nun auch in Deutschland möglich", freute sich der Wustermarker Gemeindevertreter Tobias Bank (DIE LINKE). "Aufgrund der bisher bestehenden Rechtsunsicherheit durch die Störerhaftung, haben wir unseren Antrag, kostenlose W-Lan-Hotspots in Wustermark einzurichten, vor neun Monaten kurzfristig zurückziehen müssen. Jetzt kann dieser endlich auf den Weg gebracht werden." Der Antrag sieht vor, unter anderem im Rathaus, in den Bürgerbegegnungsstätten und im Jugendklub freie W-Lan-Zugänge einzurichten.

Der dritte Entwurf des Gesetzes war notwendig geworden, weil es europäischem Recht angepasst werden musste. Im September 2016 hatte der Europäische Gerichtshof (EuGH) entschieden, dass Betreiber öffentlicher W-Lan-Zugänge im Falle eines Rechtsverstoßes durch Dritte zwar keinen Schadenersatz leisten müssen, aber durchaus verpflichtet werden können, den Zugang etwa durch ein Passwort zu schützen. Dies ist in den meisten anderen europäischen Ländern bereits gelebte Praxis. "Die Störerhaftung in Deutschland war bis dahin weltweit einmalig und behinderte den Ausbau der Funknetze", sagt Bank. "Gerade für die Kommunen im ländlichen Raum wie Wustermark kann freies W-Lan auch ein Standortvorteil sein."