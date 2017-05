Letzter Sky-Einsatz für Thurn und Taxis

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Mit einem so typischen Bonmot verabschiedete sich Fritz von Thurn und Taxis von seinem Publikum. Er nehme Anleihen bei «einem österreichischen Kollegen», sagte der langjährige Sky-Kommentator nach dem DFB-Pokalfinale auf der Tribüne des Berliner Olympiastadions.

«Irgendwie passt das, ein bisschen altmodisch. Und so will ich es tun: Einen Handkuss den Damen und einen schönen guten Abend den Herren und der Jugend. In diesem Sinne, es war mir eine Ehre, für Sie zu arbeiten.»

Nach 24 Jahren bei Premiere und dem Nachfolgesender Sky hatte Thurn und Taxis beim 2:1-Erfolg von Borussia Dortmund über Eintracht Frankfurt seinen letzten Einsatz für den Bezahlsender. «Es war ein wunderbarer Abschluss», schwärmte der 66 Jahre alte Österreicher. Dabei bedankte er sich auch bei seinem Assistenten Florian Meigen und zog den sonst unsichtbaren Zuarbeiter vor die Kamera. «Ohne ihn hätte ich es gar nicht so gut geschafft.»

Nicht erst in seinem letztem Jahr für Sky erreichte Thurn und Taxis Kultstatus, wurde mit dem Hashtag #FritzLove im Internet gefeiert. Auch seine Verabschiedung dürfte in die lange Reihe der legendären Aussprüche eingehen - das Original stammt vom früheren österreichischen Moderator Heinz Conrads.