Schulsozialarbeit: Höherer Deckungsgrad gefordert

Die Schulsozialarbeit fungiert als wichtige Schnittstelle zwischen Schule und Jugendhilfe. Für junge Menschen, die in ihrem Alltag herausfordernde Situationen bewältigen müssen, ist der Schulsozialarbeiter deshalb ein wichtiger Ansprechpartner, soviel ist klar.

Doch Tobias Bank und zuletzt auch immer wieder die Vertreter der Bündnisgrünen sehen mit Blick auf den Deckungsgrad wieterhin Handlungsbedarf. Bank sagt: "Im Havelland liegt der Deckungsgrad bei der Schulsozialarbeit schulformübergreifend zwischen 51 und 60 Prozent und damit höher als der Brandenburger Landesdurchschnitt mit etwa 49 Prozent. Das ist also noch ausbaufähig. Um einen höheren Deckungsgrad und ein dauerhaftes Angebot der Schulsozialarbeit zu gewährleisten, müsse diese Arbeit als Regelleistung im SGB VIII verortet und im Rahmen der Neuverhandlung der Bund-Länder-Finanzen berücksichtigt werden. "Der Anspruch, gleichwertige Lebensverhältnisse überall in Deutschland zu schaffen, ist in Sachen Schulsozialarbeit andernfalls gefährdet", meint er mit Nachdruck.

In seiner Heimatkommune Wustermark haben er seit Umsetzung der Forderung nach einem Jugendklub in Elstal gute Erfahrungen gesammelt. Da der Bund bisher keine dauerhafte Finanzierung gesichert habe, werde in vielen Ländern und Kommunen neben eigenen Programmen vor allem auf ESF-Mittel (Europäischer Sozialfonds) zurückgegriffen. Ärmere Kommunen könnten sich aber zumeist den Eigenanteil nicht leisten oder die Finanzierung finde anstelle von oder in scharfer Konkurrenz zu den Angeboten der außerschulischen kommunalen Kinder- und Jugendarbeit statt. "Das darf nicht sein, denn es braucht beide Angebote, um den unterschiedlichen Aufgaben in der Schulsozial-, Kinder- und Jugendarbeit gerecht zu werden. Der Bund ist hier in der Pflicht."

Nach Angaben des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes gibt es einen Bedarf von 62.600 Stellen oder drei Milliarden Euro, um ein flächendeckendes Angebot der Schulsozialarbeit zu gewährleisten. "Bereits bestehende Finanzierungswege zwischen Ländern und Kommunen in Sachen Schulsozialarbeit sollen deswegen aber nicht gleich abgeschafft, sondern bis zur Gewährleistung eines flächendeckenden Angebots weitergeführt, evaluiert und integriert werden", so Bank.

Für Elke Nermerich, Erste Beigeordnete des Landkreises, ist indes auch klar, dass junge Menschen vor allem jene, die sich gerade in einer schwierigen Lebenssituation befinden, "Orientierung für ihren Lebensweg" bräuchten.

"Die Schulsozialarbeit leistet hier einen wichtigen Beitrag, denn sie unterstützt Schüler in ihrer Entwicklung, auch über den schulischen Alltag hinaus. Der Landkreis sichert daher regelmäßig die Gegenfinanzierung, sobald das Land ein Förderprogramm zur Ausweitung der Schulsozialarbeit auflegt. Ohne diese Teilfinanzierung kann der Landkreis die Schulsozialarbeit allerdings nicht finanzieren", betont sie. Insgesamt seien im Landkreis 70 Prozent der Schulstandorte mit dem Angebot der Sozialarbeit an Schulen ausgestattet. Das sei im Vergleich zu anderen Landkreisen ein guter Wert.

"Selbstverständlich würden wir die Ausweitung der Schulsozialarbeit auf alle Schulen begrüßen, die Finanzierungsverantwortung liegt hierbei aber nach wie vor beim Land, das sich bei diesem Thema ohnehin noch stärker einbringen müsste."

Die geförderten Stellen für Kinder- und Jugendarbeit an Schulen (PKR-Stellen) verteilten sich im Landkreis auf insgesamt 30 Schulen (von 43 Schulstandorten). Davon werden 24 Schulen über die PKR-Stellen des Landkreises gefördert, mithilfe von 16,5 Vollzeitäquivalenten. Dahinter stünden 19 Stelleninhaber.

Die einen sind beispielsweise mit einer Vollzeitstelle für zwei Grundschulen zuständig, andere haben eine halbe Stelle an einer Grundschule. Eine weitere Schule ist mit einer Stelle über das Schulverwaltungsamt zu 100-Prozent finanziert und an fünf Schulen haben die Kommunen eigenständig Schulsozialarbeiterstellen geschaffen, wie die Erste Beigeordnete gegenüber dieser Zeitung mitteilt.