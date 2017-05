artikel-ansicht/dg/0/

Schönefeld (dpa) Ein auffälliges Gepäckstück hat am Sonntag am Flughafen Berlin-Schönefeld einen Großeinsatz der Bundespolizei ausgelöst. Das Gepäck sei am Sonntagmorgen während der Abfertigung für eine israelische Maschine im Terminal D aufgefallen, teilte ein Bundespolizei-Sprecher mit. Zunächst bestand der Verdacht, dass etwas Gefährliches drin sein könnte.