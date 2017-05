Boote & Luftballons mit Wünschen

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) Die Otto-Seeger-Grundschule in Rathenow-West unterhält seit 16 Jahren eine Schulpartnerschaft mit der Grundschule Nr. 6 "Orzel Bialy" in Szczytno. In den letzten Tagen besuchten 20 polnische Schüler der 5./6. Klasse, in Begleitung der stellvertretenden Schulleiterin und der Lehrerinnen Anna Bil und Justyna Kusmierczyk,

In Grütz ließen die Schüler gemeinsam Luftballons mit ihren Wünschen in die Luft steigen. © Simone Weber

"Die ersten Tage verbringen unsere Sechstklässler mit den polnischen Freunden traditionell gemeinsam, beispielsweise in einer Jugendherberge, in der Region", erklärte Schulleiter Ralph Stieger. "Die letzten Tage der Austauschwoche erleben die polnischen Schüler in ihren Rathenower Gastfamilien." In diesem Jahr war für vier Tage Havelberg das gemeinsame Ziel. Vom Erlebnispädagogischen Centrum Havelberg aus erkundeten die Schüler in Gruppen auf verschiedenen Wegen die Stadt und deren Umgebung. Nach einer "Stadtrallye" zu Fuß und einer Radtour ging es mit dem Kanu auf die Havel.

"Das gegenseitige Kennenlernen der Schüler kam auch in der Freizeit, wie im Kino, am Lagerfeuer oder der Disco nicht zu kurz", sagte Schulleiter Ralph Stieger.

Bevor die polnischen Schüler über das Wochenende in ihre Gastfamilien aufgenommen wurden, fuhren sie noch einmal mit ihren Gastgebern an die Havel nach Grütz. "In Havelberg haben die Schüler während eines Workshops kleine Holzfloße und Tiere, die an und in der Havel leben, aus Salzteig gestaltet. In Grütz schickten die Schüler ihre kleinen Flöße, begleitet durch ihre Wünsche gemeinsam als "Bootskorso der Wünsche und Träume" auf die Reise.

"Frieden auf der Welt", lautete der Wunsch, den Marta auf Polnisch auf eine kleine Karte schrieb, der an ihrem Luftballon hing. So stiegen, parallel zum kleinen Bootskorso, über zwei Dutzend Luftballons mit den Wünschen der polnischen und deutschen Schüler in die Luft. Am Montagmorgen hieß es dann Abschied nehmen. Die polnischen Freunde begaben sich auf ihre über zehnstündige Heimfahrt mit dem Bus. Im nächsten Jahr besuchen dann die Seeger-Schüler ihre Freunde in Szczytno.