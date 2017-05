artikel-ansicht/dg/0/

Wittenberg (dpa) Zunächst nur schwach ausgelastete Sonderzüge haben Gläubige am Sonntag zum Abschluss des Evangelischen Kirchentags nach Wittenberg gebracht. An den Bahnhöfen in Pratau und Wittenberg - unweit der Festwiese - koordinierten am Vormittag etliche Helfer die Ankunft der aus Städten wie Berlin, Magdeburg und Leipzig angereisten Besucher.