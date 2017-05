Oldtimertreffen in Grebs

artikel-ansicht/dg/0/

Grebs (MZV) Pfingsten und Oldtimer gehören in Grebs seit Jahren zusammen. Und so lädt der Dorf- und Heimatverein Grebs e.V. auch am Pfingststamstag 2017 zum "Stationärmotor- und Oldtimertreffen auf dem Gelände des Dreiseitenhofes, Dorfanger 12, ein. Die 13. Auflage des Treffens startet am 3. Juni um 13:00 Uhr. Rundfahrt-Freunde treffen sich bereits um 9:00 Uhr am Industriemuseum in Brandenburg an der Havel.