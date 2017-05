71 Ultraleichtflieger landen auf Flugplatz Bienenfarm

artikel-ansicht/dg/0/

Bienenfarm/Nauen (MOZ) Auf dem Flugplatz Bienenfarm sind am Samstag zahlreiche Ultraleichtflieger im Rahmen des 25. Sachsenmarathons gelandet. Es war der dritte Tag für die Piloten, die auf ihrer Reise über Brauna-Eberswalde-Finow nach Bienenfarm aus luftiger Höhe Nauener Gebiet ansteuerten. 71 Ultraleichtflieger in zehn Formationen besiedelten den Vorplatz am Flugplatz drei Stunden lang, ehe sie wieder in Richtung Brauna abflogen.

Flugplatz.Geschäftsführer Manuel Meger sagte: "Ich freue mich dass wir im Jubiläumsjahr des Sachsenmarathons als Landeplatz ausgewählt worden sind. Das zeigt, dass wir mittlerweile mit unserem kleinen Flugplatz weit über die Grenzen des Havellandes hinaus bekannt sind."

Auf dem Flugplatz Brauna veranstaltet der Ultraleichtflugclub Brauna jährlich ein Treffen für Ultraleichtflieger.Der Sachsenmarathon ist das größte Fliegertreffen in Deutschland und findet als genehmigungspflichtige Luftfahrtveranstaltung in diesem Jahr zum 25. Mal statt. Jeweils am Vortag zum Himmelfahrtstag treffen sich die Piloten mit ihren Maschinen auf dem UL-Sonderlandeplatz Brauna, um an den nächsten drei Tagen Flugplätze in der näheren und mittleren Umgebung in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg aber auch in Polen oder Tschechien anzufliegen.

Die Tagestouren sind zwischen 350 bis 450 Kilometer lang.