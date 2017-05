Zwei Kinder nach Unfall verletzt

artikel-ansicht/dg/0/

Brieselang (MOZ) Am frühen Freitagabend sind zwei Kinder im Alter von vier und sechs Jahren in Brieselang bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Die beiden jungen Radfahrer hatten an der Lange Straße/Ecke Jochen-Weigert-Straße ein Auto übersehen und stießen mit diesem zusammen. Die Kinder stürzten und mussten zur weiteren Behandlung in nahegelegene Krankenhäuser eingeliefert werden.