Motorrollerfahrer schwer verletzt

artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (MOZ) Bei einem Verkehrsunfall in Falkensee ist am Samstag ein 52-jähriger Motorollerfahrer schwer verletzt worden. Der Mann musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus ausgeflogen werden. Zuvor hatte ein Auto den Mann beim Abbiegen von der Spandauer Straße nach links in die Berliner Straße übersehen. In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.