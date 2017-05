Autotest Volvo S90

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1577116/

Motor

Der chinesische Volvo-Eigentümer, der Geely-Konzern, der den Skandinaviern eigentlich viel Raum gibt, hat eine Vorgabe gemacht: Fünf- oder Sechszylinder als Motoren werden aussortiert. Nun gibt es selbst für die nobelsten Ausführungen nur noch Vierzylinder-Triebwerke, was nicht jeden Kunden begeistert. Für die kleineren Volvo-Modelle folgen bald sogar Dreizylinder. Für den neuen S90 gab es zunächst zwei Benziner und zwei Diesel, alle mit zwei Litern Hubraum. Die leisten zwischen 190 PS und 320 PS. Mittlerweile gibt es einen Einstiegs-Diesel mit 150 PS. Bald folgt noch ein Plug-in-Hybrid als stärkstes Modell mit 407 PS Systemleistung. Der von uns gefahrene größte Selbstzünder leistet ab Werk 235 PS, mit der bei uns vorhandenen sogenannten Polestar-Leistungsoptimierung 240 PS. Und dieses Triebwerk ist denn auch eine mehr als angemessene Motorisierung. Dank eines maximalen Drehmoments von 500 Newtonmetern (bereits bei 1500 Umdrehungen) werden die 1,8 Tonnen mühelos in Bewegung versetzt. In 6,9 Sekunden geht es von 0 auf Tempo 100 und auf der Autobahn bis 240 km/h. Das alles bei kaum nennenswerter Geräuschkulisse. Die Acht-Gang-Automatik passt hervorragend, der bei diesem Motor serienmäßige Allradantrieb hilft ungemein, die Kraft problemlos auf die Straße zu bringen. Wem übrigens 130 km/h zur Fortbewegung reichen, der kann auf der Autobahn das serienmäßige Assistenzsystem Pilot Assist benutzen, welches selbstständig Abstand halten und Kurven befahren kann. Wobei Volvo angesichts der Tesla-Unfälle betont, dass das Lenkrad dabei spüren muss, dass man trotzdem die Hände am Steuer hat. Ein System, wie Volvo selbst einräumt, das Geschmackssache ist. Entspannter soll die Autobahnfahrt so aber sein, meinen die Schweden. Natürlich gibt es auch weiterhin Technik ohne Ende, ganz neu etwa eine Wilderkennung, die bei Tieren ab Wildschwein aufwärts eine Notbremsung einleiten kann.

Karosserie/Ausstattung

Natürlich ist die neue Limousine ganz schwedisch: ein hochwertiger, durchgestylter Innenraum voll nobler Materialien, der den Insassen zudem viel Platz bietet, was gerade in der zweiten Reihe auffällt. Für das Gepäck gibt es in dem 4,96 Meter langen Fahrzeug 500 Liter Raum. Auch von außen vermag das Design mit seinen Proportionen und der kraftvollen Linie zu überzeugen, lediglich über die Heckleuchten kann man wohl geteilter Meinung sein. Das sieht dann beim V90, also dem Kombi, überzeugender aus. Und Volvo ist angesichts der deutschen Vorliebe für Kombis sowieso klar, dass bei uns der V90 besser ankommen wird, zwei Drittel V90, ein Drittel S90, so lautet die Planung. Wer aber im Nobelbereich lieber in einer Limousine sitzt, hat mit dem S90 definitiv eine tolle Alternative zu den üblichen deutschen Verdächtigen. Gemeinsam mit den Deutschen aber hat man das höchste Verarbeitungsniveau und das Übermaß an Technik, die im Wagen steckt und schon auf die Zeiten vorbereitet, in denen uns die Computer das Heft des Handelns aus der Hand nehmen.

Fahrverhalten

Souverän, unaufgeregt und dank Allrad in der Traktion absolut überzeugend.

Wirtschaftlichkeit

Mit 150-Diesel-PS gibt es den Einstieg in einen S90 ab 41.500 Euro. Der von uns gefahrene stärkste Selbstzünder geht laut Liste dann bereits bei 54.950 Euro los. Und da ist noch lange nicht Schluss: Mit allerlei Extras, wie Voll-LED-Scheinwerfern, elektrischer Gepäckraumklappe, Lenkradheizung, Luftfederung und noblem Soundsystem, landete der Testwagen bei stolzen 83.979 Euro. Aber stolze Preise kennt ja jeder Schweden-Urlauber. Und sie haben dem derzeit so großen Erfolg von Volvo nicht geschadet. Bescheidener geht es im Verbrauch zu: 4,8 Liter Diesel auf 100 Kilometer (127 g/km CO2) reichen nach Norm, mit gut einem Liter mehr kann man hinkommen.

Fazit

Die Limousine der schwedischen Art: Cool durchgestylt, absolut hochwertig, voller Technologie, aber auch zu skandinavischen Preisen. Hajo Zenker