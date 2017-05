Toyota: Frischzellen für den Yaris

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Toyotas Yaris gehört zu den festen Größen in Kleinwagengeschäft. Nicht zuletzt auch deshalb, weil der in Frankreich gebaute Japaner das einzige Modell im hart umkämpften Revier der Polo, Corsa & Co. ist, das mit einem umweltfreundlichen Hybridantrieb aufwartet. In bereits 63 Prozent aller 2016 in Deutschland verkauften Yaris schlägt das effiziente Toyota-Doppelherz aus Otto- und Elektromotor, das bei einer Systemleistung von 100 PS einen Normverbrauch von nur 3,6 bis 3,3 Litern Super erreicht. Nach der soeben vollzogenen Modellüberarbeitung soll der Hybridanteil auf 70 Prozent steigen.