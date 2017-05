BraLa mit mehr als 35 000 Besuchern

artikel-ansicht/dg/0/

Paaren/Glien (MOZ) Mit einem Tag der Grünen Berufe, Jungzüchterwettbewerben und verschiedensten Angeboten für die Familie ist am Sonntag die Brandenburgische Landwirtschaftsausstellung (BraLa) in Paaren/Glien zu Ende gegangen. Die Veranstalter zeigten sich mit Blick auf die Resonanz durchaus zufrieden, schließlich besuchten mehr als 35 000 Gäste trotz hochsommerlicher Temperaturen und zahlreicher Veranstaltungen in der Region die 27. BraLa, die größte regionale Messe für Landwirtschaft. Der kühlere Donnerstag konnte als besucherstärkster Messetag mit rund 15.000 Gästen verbucht werden.