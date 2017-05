artikel-ansicht/dg/0/

Monte Carlo (dpa) Sebastian Vettel hat den Großen Preis von Monaco gewonnen und seine WM-Führung in der Formel 1 weiter ausgebaut. Der viermalige Weltmeister setzte sich auf dem Straßenkurs in Monte Carlo vor seinem finnischen Ferrari-Teamkollegen Kimi Räikkönen durch. Vettel gewann das Teamduell dank einer cleveren Strategie und einer makellosen Leistung. Es ist der erste Sieg für einen Ferrari im Fürstentum nach 16 Jahren und einem Tag, zuletzt hatte dort 2001 Michael Schumacher triumphiert. In der WM-Wertung baute Vettel seinen Vorsprung auf Lewis Hamilton deutlich aus.