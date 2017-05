Weltrekord nun endlich amtlich

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Nach über einem Jahr haben die beiden Schwedter Reinhard Kurpat und Peter Löhrke ihren Weltrekord im 24-Stunden-Bowlen bestätigt bekommen. Die Eintragung ist nun in The Book of Alternative Records und nicht im Guinness-Buch der Rekorde erfolgt. "Was lange dauert, wird doch noch gut", spaßte Reinhard Kurpat, obwohl ihm zwischenzeitlich nicht nach Spaß zu Mute war.

Schwarz auf weiß: Reinhard Kurpat (l.) und Peter Löhrke präsentieren auf der Bahn im "Strike", wo der Rekord aufgestellt wurde, die amtliche Urkunde von The Book of Alternative Records, einer Leipziger Firma, die auch Weltrekorde prüft und einträgt. © Carola Voigt

Vor mehr als einem Jahr, vom 16. bis 17. April 2016, haben die beiden Hobbybowler den Rekord von 41.601 Pins in 24 Stunden im Schwedter Bowlingcenter "Strike" aufgestellt. Damit waren die Amerikaner Robert Hendricks und Hector Navedo, die den Weltrekord inne hatten (30.357 Pins im Januar 2014), enttrohnt.

Der Versuch der Schwedter war in London bei Guinness World Records angemeldet und genehmigt worden. Unglaublich, was nach der Rekord-Erzielung geschah. "Wir reichten also alles ordnungsgemäß mit 24-Stunden-Video-Beweis in London ein und bekamen nach zwölf Wochen eine Eingangsbestätigung", erzählte Kurpat. Acht Wochen später kam jedoch per Mail die Information, dass das Video verschwunden sei. Die Schwedter Firma WTF, welche die Aufzeichnung damals vornahm, erstellte eine Kopie. Wieder wurde eine Festplatte auf den weiten Weg nach London gebracht. Wochen zogen ins Land, dann kam in der Internet-Sendungsverfolgung die Information, dass das Päckchen nicht zugestellt werden konnte, Empfänger unbekannt verzogen. Wie bitte? verzogen, dachte sich Kurpat und recherchierte. Nein, die Firma saß noch an alter Stelle. Zwei, drei Wochen später lautete der Status plötzlich "zugestellt". Doch wieder gab es nur Pleiten, Pech und Pannen. Der Mitschnitt, der verspätet ankam, ging abermals verloren. Die Firma entschuldigte das damit, dass Renovierungsarbeiten stattfanden und umgeräumt wurde. "Wir waren an einem Punkt, wo wir aufgeben wollten. Doch meine Frau Uta forschte im Internet und stieß auf die Leipziger Firma The Book of Alternative Records mit Dr. Ralf Laue, der sich der Sache annahm.

Er prüfte alles und bestätigte den Weltrekord, der nun auch offiziell eingetragen ist. Die Leipziger Firma ist jetzt dabei, den Rekord im Einer-24-Stunden-Bowlen von Kurpat zu prüfen. Den stellte er im Juli 2015 auf (26.415 Pins). Die große Enttäuschung folgte, denn das Guinness-Rekord-Komitee in London hatte angeblich einen Rekord mit mehr als 50.000 Pins (rein rechnerisch nicht möglich) registriert und demzufolge Kurpats super Leistung nicht als neuen Weltrekord anerkannt.

Reinhard Kurpat bastelt mittlerweile schon am nächsten Coup - im Einer-Bowlen will er in einer Stunde auf zwei Bahnen mehr als 2701 schaffen.