Sonderschüler müssen länger auf Bus warten

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Per Gesetz sind die Schulen bis 30 Minuten nach Unterrichtsschluss für ihre Schüler zuständig. Doch die Schüler aus Märkisch-Oderland, die die Blinden- und Sehbehindertenschule in Brandenburg an der Havel besuchen, müssten teils mehr als anderthalb Stunden auf den Bus nach Hause warten. Das beklagte der Leiter der Sonderschule, Fred Oelschläger, in der jüngsten Beratung des Bildungsausschusses des Kreistages. Seine Schule könne die Verantwortung nicht länger tragen, erklärte der Schulleiter. "Wir halten diese Wartezeit für zumutbar", sagte der Leiter des Schulverwaltungsamtes, Tobias Seyfarth dazu. Die Zeitspanne sei nötig, um "den Transport der wenigen Schüler wenigstens einigermaßen effektiv hinzubekommen", so der Amtsleiter.