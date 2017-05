Flohmarkt mit Anlaufschwierigkeiten

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Es war zwar kein totaler Reinfall, aber auch kein großer Erfolg: Der erste Flohmarkt des Vereins "Strausberg hilft" beim Sozialpark MOL in der Hegermühle hat am Sonnabend weniger Resonanz gefunden als erhofft. Ein knappes Dutzend Stände mit Kindersachen und Haushaltsgegenständen war aufgebaut. Laut Initiator Niels Weilbier hatten sich 16 Trödler angemeldet, aber nicht alle waren wirklich gekommen.

Zusatzangebot: Hobbyclown Denny aus der Nachbarschaft schaute beim ersten Flohmarkt von „Strausberg hilft“ in der Hegermühle vorbei und verteilte Luftballonfiguren an Kinder. © MOZ

Auch der Kundenzustrom hielt sich in Grenzen. "Ich hätte mehr erwartet", bekannte eine Strausbergerin, die sich kürzlich wohnungsmäßig verkleinert hatte und Überschüssiges an den Mann bringen wollte. Einen Ventilator und ein Bild war sie relativ schnell los. "Das kenne ich von irgendwoher", sinnierte eine Begleiterin der Käuferin, kam aber an Ort und Stelle nicht mehr darauf. Zumindest hätten alle Trödler ihre Standmiete wieder eingespielt und zumeist noch etwas mehr, resümierte Weilbier, als das Gros gut eine Stunde vorfristig zusammenpackte.

Das Wetter könnte viele dazu veranlasst haben, eher an die Seen statt zum Flohmarkt zu pilgern, vermutete der Strausberger. Überhaupt sei der Termin nicht günstig gewählt gewesen, war er sich mit Vereinskollegin Jana Clemens-Jallouli im Nachhinein einig. Zum einen seien am langen Wochenende viele weggefahren, zum anderen der Tag am Monatsende für Familien mit schmalem Geldbeutel schlecht, weil ihr Salär fast aufgebraucht sei.

Deshalb will der Verein für das nächste Mal einen Hinweis von Beteiligten aufgreifen und Richtung Monatsanfang rücken. Am 9. September wolle man einen zweiten Versuch starten, so die Organisatoren. "Dann sind die Ferien vorbei und die Einschulung durch", erklärte Weilbier. Und man wolle mehr Werbung machen - mit Aushängen und Flyern. Hinweisschilder im Umfeld fehlten diesmal ebenfalls noch. Jana Clemens-Jallouli beurteilte die Aktion dennoch nicht als Flop: Sie habe immerhin neue Kontakte knüpfen können.

Bei ihrem akuten Problem konnte ihr indes noch keiner helfen: Sie sucht dringend neue Räume für das Sprachcafé mit zehn bis 15 syrischen Flüchtlingen mittwochs und freitags von 15 bis 17 Uhr. Ab Juni brauche der Sozialpark die bislang genutzten selbst. Da einige bald Prüfung hätten, würde sie ihre Hilfe nur ungern einstellen, sagte sie. Bei gutem Wetter könne sie in den Nachbarschaftsgarten ausweichen. "Aber was ist bei schlechtem?"

Kontakt: weinie2@web.de