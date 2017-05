artikel-ansicht/dg/0/

Trebnitz (MOZ) "Danzig hat eine besondere Aura. ... Die prächtigen Bürgerhäuser, der Artushof und die stolze Marienkirche zeugen vom Selbstbewusstsein und dem Drang nach Freiheit, die die Menschen hier seit Jahrhunderten prägen. ... Heute ist Danzig die sechstgrößte Stadt Polens und ein Symbol für das offene Europa, das so mancher Bedrohung ausgesetzt ist." So heißt es in der Einleitung von MOZ- Chefredakteur Frank Mangelsdorf für einen der jüngsten Bände der von ihm herausgegebenen "Einst-und-jetzt"-Buchreihe.