Peggy Zipfel kommt zum MOZ-Talk

Frankfurt (Oder) (MOZ) Sie ist eine waschechte Frankfurterin. Und sie hat eine Vision von ihrer Stadt: "Alles eine Nummer kleiner und auf das Machbare beschränkt." Ihre Träume passt sie realistischen Möglichkeiten an. Als sie nach einem dreiviertel Jahr merkte, die Doppelbelastung Stadtverordnete und Job überfordert sie, gab sie das Mandat zurück. Halbe Sachen will sie nicht machen. Dafür engagiert sie sich 150 Prozent für sozial Schwache in dieser Stadt. Peggy Zipfel ist nicht nur Kreisvorsitzende der Awo, sie knüpfte auch das Netzwerk Löwen-Kinder, das die Kinderhospizarbeit in der Stadt und für die angrenzenden Landkreise fortführt.

Beim 18. MOZ-Talk am 14. Juni ist Peggy Zipfel, gewissermaßen ein Lautsprecher für sozial Schwache, dabei. Sie wird über ihre Arbeit und Pläne in einer Stadt, in der die Einwohner auch immer älter werden, ebenso berichten wie über ihr Engagement für das Netzwerk Löwen-Kinder. Und Peggy Zipfel wird das Publikum wohl überraschen - für einen guten Zweck.

Die Hamburger Entertainerin Lilo Wanders und MOZ-Kulturchefin Claudia Seiring werden ebenfalls plaudern mit dem ehemaligen Regierenden Bürgermeister von Berlin Klaus Wowereit und der "bekanntesten Amerikanerin in Deutschland" Gayle Tufts. Sie lebt seit 30 Jahren in Berlin, er wurde dort geboren. Beide sind befreundet. Der ZDF-Wetterexperte Gunther Tiersch wird das Sommerwetter 2017 präsentieren. Aus Hamburg kommt David Friedrich. Er ist einer der erfolgreichsten modernen Dichter - Poetry Slamer - in Deutschland. Die Judoka Dennis Ehrmann und Elias Pracht zeigen Judo-Künste ohne Matte.

Es gibt noch einige wenige Tickets ab 10 Euro in der MOZ-Geschäftsstelle in der Paul-Feldner-Straße 13, im Kleist Forum sowie unter moz.de/ticket und ticket@muv-ffo.de.