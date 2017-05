Bundesadleraugen aus Frankfurt

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1577215/

"Zoll bedeutet mehr als in grün-weißen Autos durch die Gegend zu fahren", meint Lina Bössert. Die 19-jährige ist Beamtenanwärterin im gehobenen Dienst und kennt die Klischees über ihren Arbeitgeber. Dabei sei der berufliche Alltag viel abwechslungsreicher. Die Frankfurterin sagt: "Ich wollte schon immer zum Zoll."

Ihren Berufswunsch hat Lina Bössert - die am Gauß-Gymnasium Abitur gemacht hat - ihrer Mutter zu verdanken, die lange beim Hauptzollamt Frankfurt arbeitete. Es ist eines von bundesweit 43; mit 790 Mitarbeitern in Ostbrandenburg, die sich auf die Kopernikusstraße sowie die Zollämter Frankfurt-Autobahn, Eberswalde, Finsterwalde, Forst und Fürstenwalde verteilen.

In ganz Deutschland sichern gut 40 000 Beschäftigte insbesondere Steuer- und Zolleinnahmen für den Bund und die EU - Geld, das in Infrastruktur, Bildung oder die Sozialsysteme fließt. Neben der Kfz-Steuer werden vom Zoll Verbrauchsabgaben wie etwa die Energiesteuer, Tabaksteuer, Stromsteuer oder Branntweinsteuer erhoben sowie die Ein- sowie Ausfuhr verbrauchsteuerpflichtiger Waren überwacht.

"Hinzu kommen Aufgaben wie die Bekämpfung von Schwarzarbeit, Produktpiraterie und Artenschutz", erklärt Astrid Pinz, Sprecherin beim Hauptzollamt. Zöllner gehen in Betriebe und kontrollieren, ob Beschäftigte Mindestlohn erhalten und Sozialabgaben gezahlt werden. Sie überwachen die Einfuhr gefälschter Produkte und versuchen zu verhindern, dass illegale Drogen, Waffen oder Präparate geschützter Tier- und Pflanzenarten ins Land gelangen. Eine wichtige Rolle spielt auch das Thema Verbraucherschutz - gerade in der deutsch-polnischen Grenzregion. In Deutschland nicht zugelassene Feuerwerkskörper können hochgefährlich sein, weshalb sie aus dem Verkehr gezogen werden.

Eine Ausbildung mit dem vielfältigen Aufgabenspektrum wird nach einer Reorganisation der Bundeszollverwaltung überhaupt erst seit 2016 wieder in Frankfurt angeboten. "Das war ideal für mich", erklärt Lina Bössert. Im September 2015 schickte sie ihre Bewerbung ab und wurde als eine von mehr als 80 Bewerbern für die Beamtenlaufbahn im gehobenen Dienst zu einem ersten schriftlichen Test eingeladen. Vier setzten sich am Ende des mehrstufigen Verfahrens durch.

Neben Lina Bössert gehörte dazu auch Maximilian Tannmichler. Der 21-Jährige kommt aus Dresden. "Nach dem Abitur wollte ich eigentlich zur Polizei. Als das wegen des Arzttestes nicht geklappt hat, bin ich auf den Zoll gestoßen. Das hat mich gereizt", erzählt er. Für das dreijährige Duale Studium ist er eigens nach Frankfurt gezogen.

Die theoretischen Grundlagen werden in Münster vermittelt. Mehrmonatige Studienaufenthalte an der Fachhochschule des Bundes zu juristischen und betriebswirtschaftlichen Themen wechseln sich mit Praxisblöcken an den Standorten des Hauptzollamtes ab. Nach dem sechsmonatigen Grundstudium ist Lina Bössert gerade in Fürstenwalde tätig, Maximilian Tannmichler beim Zollamt an der Autobahn.

Einen zweiten möglichen Ausbildungsweg bietet der mittlere Dienst. Stefan Mergenmeier ist hier einer von sieben Frankfurter Auszubildenden - über 100 hatten sich beworben. Der 33-Jährige ist Quereinsteiger. "Ich bin über den Berufsförderungsdienst der Bundeswehr auf den Zoll aufmerksam geworden. Das Aufgabenfeld bietet viele Perspektiven", findet er. Seine Ausbildung dauert zwei Jahre. Die Theorie - zwei sechsmonatige Lehrgänge - findet für ihn in Plessow (Potsdam-Mittelmark) statt.

Mindestanforderung für eine Ausbildung im mittleren Dienst, die mit 1 150 Euro im Monat vergütet wird, ist ein Realschulabschluss, für den gehobenen Dienst (1200 Euro Vergütung) das Abitur oder ein gleichwertiger Schulabschluss. Bewerber müssen flexibel, fit und darüber hinaus bereit sein, im Dienst eine Waffe zu tragen. Bis 22. September 2017 kann man sich für den nächstmöglichen Ausbildungsstart im August 2018 bewerben.

In welchem der Sachgebiete sie später einmal tätig sein werden, wissen die drei Anwärter noch nicht. Maximilian Tannmichler kann sich vorstellen, "Lkws auf Autobahnen rauszuziehen und zu kontrollieren". Lina Bössert interessiert sich besonders für Verbrauchssteuern, Artenschutz und die Zollfahndung, Stefan Mergenmeier für den Bereich Finanzkontrolle Schwarzarbeit. Er sagt: "Das Schöne am Zoll ist: Ein Wechsel in einen anderen Bereich ist jederzeit möglich."

Das bestätigt auch Astrid Pinz. "Es gibt wohl kaum jemanden beim Zoll, der sein ganzes Berufsleben lang das Gleiche macht", meint sie. Für alle, die sich selbst einen Eindruck von der Arbeit beim Hauptzollamt machen wollen, findet am 29. Juni ein Tag der offenen Tür in der Kopernikusstraße 25 statt (siehe Infokasten).

Mehr zur Zollausbildung auch unter: www.talent-im-einsatz.de