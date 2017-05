Heiteres im Film-Theater

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Einen vergnüglichen Abend haben am Freitag die Gäste des Film-Theaters in der Königstraße 11 in Bad Freienwalde erlebt. Dort gastierte Stefanie Dietrich trotz einer heftigen Erkältung mit ihrem Programm "Männe, hak' mir mal die Taille auf". Die Sängerin und Unterhaltungskünstlerin hatte sich für ihre Show kabarettistische Lieder von weltberühmten Operettenkomponisten wie Franz Lehár, Oscar Straus und Paul Lincke herausgesucht und damit offenbar den Nerv des Bad Freienwalder Publikums getroffen. Das hatte sichtlich Spaß. Bis zum Schluss.