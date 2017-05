Granseer Stadtfest mit Aha-Erlebnissen

artikel-ansicht/dg/0/

Die etwas andere Modenschau: Was vor einhundert Jahren auf dem Land modern war, das zeigten die Erzieher und Kinder der Menzer Kita "Henriettes Schneckenhäuschen" beim Stadtfest in Gransee. Der Platz vor der Bühne verwandelte sich in einen Laufsteg. © MZV

Die monatelange Recherche, das Suchen und Herumfragen - es hatte sich gelohnt. Pünktlich um 12.30 Uhr war am Sonnabend zu beiden Seiten des Laufstegs kein Platz leer geblieben. Und dann begann die Schau der Mode - wenn man es so nennen kann. Denn modern im heutigen Sinne war es nicht, was da zu sehen war, ganz im Gegenteil. Wie Bauern, Mägde und Kinder vor 100 Jahren gekleidet waren, das sorgte immer wieder für Aha-Erlebnisse. Die Models, die mit fröhlichen Reimen auf den Laufsteg geschickt wurden, waren Kinder und Erzieher der Menzer Kita "Henriettes Schneckenhäuschen".

Souverän absolvierten sie gleich mehrere Durchläufe. Und neben Kleidchen, Leinen-Nachthemden und ganz normaler, fast antiker Arbeitskleidung hatten sie meist auch passendes Arbeitsgerät dabei. Ob Milchkanne und Melkschemel oder eine Vorrichtung zum Buttern - Landwirtschaft war mal weitaus härtere Arbeit als heute, wo sie den Bauern immer noch einiges abverlangt. Der Applaus der Gäste war den sieben Kindern und sieben Erwachsenen gewiss.

Fremde Kleidung zu präsentieren, will gelernt sein, vor allem wenn sie gelegentlich etwas kratzt. Und so probten die Menzer seit zwei Monaten intensiv für ihre Premiere, der sie gern auch weitere Auftritte folgen lassen würden. Die eigentlich einzige Möglichkeit war, die Schlafenszeit der Kinder zu nutzen, erzählt Conny Bauer. Die Menzer Kita-Leiterin war schon seit September 2016 am vorbereiten und organisierte mit Hilfe vieler Hinweise auch die Kostüme. Neben Familie Lüdemann aus Neulögow unterstützen Eltern und Großeltern die Modenschau. Die Stoffe seien dunkel und grau gewesen, sagte Conny Bauer, das Leben härter, aber die Menschen hätten damals zueinander gestanden.

Gemeinsamkeit war am Wochenende das umspannende Thema, konnten zum Kinder- und Bürgerfest doch die Granseer Vereine auf ihre Angebote aufmerksam machen. Der Bauhof organisierte den Auf- und Abbau, und zahlreiche Mitarbeiter des Amtes, erkennbar an den T-Shirts "Hier ist Gransee drin", halfen mit - in ihrer Freizeit, wie Amtsdirektor Frank Stege betonte. Zusammen mit - privat organisierten - Karussells und Verpflegungsständen dürfte für jeden etwas dabei gewesen sein. Die aufblasbare Riesenrutsche und eine Rundfahrt mit dem "Twister", der ungewohnte Blicke über die Stadt gewährte, waren gut besucht. Auch zum Tanzen ließen sich die Granseer von der Cover-Band "Roof Garden" überreden. "Ihr habt wohl Angst, Euren Sitzplatz zu verlieren", frotzelte der Schlagzeuger nach einigen Liedern in Richtung der trotz des parallel übertragenen DFB-Pokalendspiels voll besetzten Sitzreihen. Nach Vaya Con Dios' "Ne na na na", füllte sich die Tanzfläche, und die Party nahm ihren Lauf. Als die Band gegen 2 Uhr aufhörte zu spielen, vergnügten sich noch immer rund 300 Gäste auf dem Festplatz und ließen es sich in der lauen Frühsommernacht gutgehen, wie Festorganisator Wolfgang Schwericke vom Amt Gransee und Gemeinden berichtete. Am Sonntag litt das Stadtfest aber deutlich unter der Hitze. Zur groß angekündigten weiß-roten Kaffeetafel verirrten sich nur sechs Gäste. Vize-Bürgermeister Bernd Weidemann und seine Frau Karin gingen als Repräsentanten der Stadt mit gutem Beispiel voran und packten ihre Camping-Utensilien zunächst mit einigen Mitstreitern unter schattigen Bäumen aus.

Doch weil die Musik vorne vor der Bühne spielte, bat Wolfgang Schwericke die Unentwegten umzuziehen. Also nahmen sie ihre Siebensachen und zogen durch die glühende Mittagshitze über den Festplatz. Zwischen Grillstand und Bierbude suchten sie sich dennoch ein schattiges Plätzchen und machten aus der Situation das Beste.

Schausteller Toni Schmidt musste seine Wette nicht einlösen. Denn er behielt Recht. Schmidt hatte mit den Granseern gewettet, dass keine 200 Leute an der weiß-roten Kaffeetafel Platz nehmen werden. Sollten es mindestens 201 sein, würde er 200 Euro für einen guten Zweck spenden. Doch daraus wurde nichts. Viele zogen bei 30 Grad Celsius im Schatten wohl den Badestrand vor. Wer will's ihnen verdenken?