artikel-ansicht/dg/0/

Ein Rennanzug für Autocrossfan Toni

Seelow (MOZ) Toni begeistere sich seit früher Kindheit "für alles, was Räder hat", sagt Mutter Manuela Hartung. Sie ist mit dem an spastischer Lähmung leidenden, im Rollstuhl sitzenden 14-Jährigen am Sonnabend aus Laucha, in der Nähe von Naumburg in Sachsen-Anhalt, nach Seelow gekommen. Die Ausrichter der Auftaktveranstaltung zur diesjährigen Autocross-Europameisterschaft vom Motorsportclub (MC) Seelow hatten Toni gemeinsam mit der Autocross Germany eingeladen, dabei zu sein. "Es war uns wichtig, dem Jungen eine Freude zu machen", sagt Birgit Scholz vom MC-Seelow-Vorstand am Rande der Wettbewerbe auf der Natur-Rennstrecke am Seelower Sender.

artikel-ansicht/dg/0/1/1577219/





Strahlt vor Glück: Der an spastischer Lähmung leidende Toni Hartung bekam am Sonnabend am Rande der Autocross-Europameisterschaft in Seelow von Volker Haltplatz (l.) einen Rennanzug geschenkt. Mit dabei: Mutter Manuela und Olaf Cross von Autocross Germany



© Ines Weber-Rath/MOZ