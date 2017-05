Nachwuchs trainiert den Ernstfall

artikel-ansicht/dg/0/

Nicht zum ersten Mal haben die Hoppegartener Feuerwehrleute die Aktion für den Nachwuchs organisiert. "Wir haben das 2013 schon mal gemacht. Das kommt gut an", erzählt Philipp Wacker, der stellvertretende Jugendwart. Dann habe es ein paar Jahre Pause gegeben, denn solch ein Wochenende verlangt Etliches an Vorlauf. "Die Betreuer müssen ja alle Zeit haben und es müssen sich genug Teilnehmer finden", nannte er schon einmal zwei Voraussetzungen. Und dann wollen noch die Aktivitäten vorbereitet werden, damit es das erhoffte Erlebnis für die Nachwuchskräfte und der Zusammenhalt gefördert wird, wie es später im echten Einsatz sein soll, hoben Hönows Jugendwart Robert Pujanek und sein Hoppegartener Amtskollege Ron Naumann hervor. Bereits seit Monaten wurde folglich organisiert.

Kurz vor 11 Uhr am Sonnabend trafen rund 25 der knapp 40 Mitglieder der Jugendwehren aus Hönow und Dahlwitz am Hoppegartener Depot ein. Dort gab es erst einmal einen Scheck. Sascha Rübe, Geschäftsstellenleiter der Sparkasse im Ort, überbrachte gut 300 Euro aus der Kalenderaktion. Man wolle das ehrenamtliche Engagement würdigen - gerade das für die Jugend, sagte er. Das Geld soll nach Angaben der Verantwortlichen für Ausrüstung eingesetzt werden. Zwar hätten die Nachwuchsfeuerwehrleute Uniformen, aber viele kommen noch mit Sportschuhen oder anderen eigenen Tretern. Ein paar Schutzschuhe koste ab 40 Euro aufwärts, hieß es, Stiefel seien weit teurer.

Im Anschluss startete der "Dienst" mit einer Einweisung. Und schon nach wenigen Minuten wartete die erste Aufgabe: Die eigens für das Wochenende zur Verfügung gestellten Pieper meldeten, es müsse ein Tier von einem Baum geholt werden, das sich nicht mehr herunter traut. Als Katze fungierte ein Teddybär, in luftiger Höhe an einem Ast platziert. Mit der Drehleiter war das Bergen kein großes Problem, zumal den Jugendlichen neben Maschinisten erfahrene Kameraden zur Seite standen.

In der Folge galt es, eine unklare Rauchentwicklung aufzuklären, ein brennendes Häuschen zu löschen, einen Ast auf einem Grundstück zu beseitigen sowie eine vermisste Person zu suchen. Ein echter Alarm zwang allerdings zum Umdisponieren. Zwischendurch noch Ausbildung. Mittag und Freizeit selbstverständlich ebenfalls, und abends wurde gegrillt. "Wir hatten auch genug Wasser für die Hitze sowie Eis und Obst", sagte Philipp Wacker im Hinblick auf die Witterung. Übernachtet wurde gemeinsam im Depot auf Feldbetten. Dadurch bekam der Nachwuchs auch einen Nachteinsatz für die Aktiven mit.

Am Sonntagmorgen wartete gleich nach dem Wecken ein Verkehrsunfall mit Pkw am Baum, Verletzten und auslaufenden Betriebsstoffen. In der Folge noch Ölspur, Brandmelder-Auslösung im Pflegewohnstift und einiges mehr. Für das Frühstück hatte die Bäckerei Günther aus Waldesruh sogar Sonntag den Backofen angeheizt und frische Brötchen zur Verfügung gestellt. Zum Abschluss wurde passend zur Wetterlage eine kleine Waldbrandübung nahe Mehrow gestartet. Und die ließ man letztlich mit einer "Wasserschlacht" ausklingen.